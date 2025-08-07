Komentar Tomice Šuljića: Rožljanje s papirji

Ravno ondan, ko sem se ves dan ukvarjal s terenskimi detajli vaškega streljanja in domov prišel kar malce utrujen, sem se samozafrknil in odprl službeni poštni nabiralnik od doma. Tam pa napoved interesne organizacije, da bodo pripravili »kazenske ovadbe zoper čast in dobro ime zaradi obrekovanja, razžalitve in žaljive obdolžitve« ter vložili še eno kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Malo reči pri nas me tako pogreje kot napovedi politikov in drugih javnih akterjev o nameri vložitve kazenskih ovadb; in ne gre za politično stran.

Gre za vložitev akta na policijo, kjer se po službeni dolžnosti ukvarjajo z marsičim iz navlake in krame medčloveških odnosov. Medtem ko sami preiskujejo primere in vlagajo ovadbe po nekih standardih, slednji niso pretirano znani marsikomu, ki se odloči ovaditi znanega ali neznanega storilca, soseda ali sovraga, poslovno ali zasebno.

Ker pa ni zgolj dovolj naložiti državnim uradnikom delo, ampak se je treba pohvaliti z vložitvijo ovadbe v javnosti, zadeve kmalu same sebi postanejo namen. Policija pač mora po službeni dolžnosti obravnavati vse ovadbe – ki jih celo kakšna odvetnica zvenečega imena za svojo stranko vloži s popolnoma napačnimi oziroma lažnimi navedbami, a strokovno vešče – in ob ločevanju zrnja od plev v marsikaterem primeru opustijo preiskavo.

Tri leta kasneje tako še ni pravnomočne obtožnice, pa čeprav je policija utemeljene sume posredovala v dobrih dveh mesecih.

Vmes pa minevajo meseci, včasih tudi leta; celo policijske ovadbe, pripravljene po višjih standardih kot od naključnih, občasnih vlagateljev, lahko tožilstvo zavrže. Ali pa se kasneje dobesedno zataknejo v sodnih mlinih: spomnimo se zgolj časovnice Dušana Josipa Smodeja. Prve sume spolnih pregreh in ponotranjenih denarnih tokov smo kot prvi razkrili pri Novicah avgusta 2022. Oktobra '22 ga je policija ovadila na ljubljansko okrožno državno tožilstvo, slednje pa je januarja 2023 na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo proti Smodeju.

Preiskava se je odsihmal sicer prevesila v obtožnico – ki pa še ni pravnomočna, saj je še v fazi vročanja, prek mednarodnega zaprosila za vročitev. Tri leta kasneje tako še ni pravnomočne obtožnice, pa čeprav je policija utemeljene sume posredovala v dobrih dveh mesecih. Tudi na tem primeru lahko ugotovimo, da same ovadbe še ne pomenijo krivde oziroma odgovornosti. So zgolj – pogosto manevrsko – strelivo v bitkah, ki se redko končajo v sodnih dvoranah.