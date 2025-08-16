Komentar Tomice Šuljića: Kje imaš oči? Oziroma pamet

Nisem se še pohvalil, da sem na pomlad imel prvo operacijo v življenju; tako samoplačniško in zelo resno. Vid se je zaradi buljenja v zaslone začel poslabševati proti plus sedem in to je tisto območje, ko je še izvedljiva operacija presbeyond. Precej denarja – ampak precej ga damo za razne bedarije in luksuz, zakaj ga ne bi za zdravje?

Pot na celjski operacijski stol je bila negotova, laserja sta svoje v mojih očeh skurila v dobri minuti, nisem čutil bolečine, kot sem se bal. Medtem ko me je prijatelj vozil nazaj v prestolnico, sem dobil nov pogled na svet. Vidim, čeprav se vid na daleč pri tovrstni operaciji vrača mesece, ves čas pa razvoj novega vida spremljajo zdravniki zasebne klinike. Dobro gre. Odvaditi sem se moral iskati očala, ki sem jih redno nosil slabega pol stoletja, zdaj pa uporabljam začasna; z drobno minus dioptrijo, zgolj za vožnjo. Vse to opisujem, da opišem, koliko sprememb to prinaša v življenje in koliko truda (in denarja ter časa) gre za izboljšanje nečesa, za kar so bila že zdaj potrebna očala z zelo debelimi stekli.

Nesrečnice in nesrečniki imajo po novem trajne okvare vidnih čutnic.

In medtem ko se moj vid vzpenja, kot bi tekoče stopnice navzgor lezle mesece, me ljubljanski UKC s svarilom pred škodljivo prakso obvesti, da obstajajo ljudje, ki na tekočih stopnicah potujejo na drugi strani navzdol, s približno podobno hitrostjo, ko izvajajo solarno jogo.

Kar 270 dni je treba gledati v sonce, vsak nov dan pet do deset sekund več, zadnji dan naj bi gledali v sonce kar 45 minut neprenehoma. »S kontaktnimi lečami lahko gledamo v sonce, očala pa med zrenjem snamemo,« je eni od slovenskih novinark pred leti svetoval neki indijski vrač, kako se pravilno izvaja solarna joga. Med drugim jo je podučil, da lahko solarno jogo izvajajo otroci, starejši od pet let. Precej spodbudna trditev novinarki, da se »po izkušnjah ljudi postopno pride do izboljšanja zdravstvenega stanja«, se v praksi zrcali prav nasprotno: v zadnjem času so sprejeli večje število ljudi z okvaro centralnega vida, ki nastane zaradi neposrednega gledanja v sonce. In to prav zaradi solarne joge. Nesrečnice in nesrečniki imajo po novem trajne okvare vidnih čutnic. Spremembo vida pa čutiš vsak trenutek, ko si buden in z njo živiš – bolje ali slabše.