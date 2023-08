Komentar Tomice Šuljić: Odplavljeni spomini

V minulem tednu je marsikdo ostal brez svojega premoženja, ki ga je zalila in razdejala voda; nekatere predmete kupiš v prvi ali tretji trgovini, spet drugi so imeli za lastnike neprecenljivo vrednost. To so predvsem takšni, ki so jih ljudje prinesli s potovanj od blizu in daleč, jih dobili v dar ali jih podedovali od prednikov. V marsikaterem domu so bili uničeni fotografski albumi s črno-belimi podobami daljnih trenutkov, časov in ljubih ljudi. Vsi vemo, kako močno lahko na nas vplivajo stare fotografije, ki v nas sprožijo reko spominov, ki se razvejejo v odlomke, kadre, dogodke in dejanja. Trenutki, ki niso nikoli povsem minili in nikoli povsem ugasnili, pa čeprav je odsihmal minilo mnogo polnih lun.

Ta teden sem od gospe Erike na Prevaljah slišal stavek, da bi iz bivališča reševali spomine, če bi vedeli, da se bo njihova hiša posedla v Mežo. V resnici sem izstrelil nazaj, da so najpomembnejši spomini, ki jih imamo v sebi, ter s svojo desnico potolkel po srcu. V srcu so zbrani najdražji spomini: tisti neminljivi, nezapacani od besed in dejanj drugih ljudi, ki ne rabijo davno minulih podob. V njem živijo pokojni, stojijo porušena mesta, čas je neminljiv. Ker je srce manjše od možganov, vanj ne gredo vsi utrinki naših minljivih življenj. A prav v srcu bodo tleli ali goreli do konca naših dni in v njih so tudi nekatere zdaj že izginule fotografije, ki smo jih videli tolikokrat, da pomnimo njih podrobnosti.

Ko je človek na tleh, vidi blato in umazanijo; ko pa se dvigne po padcu, se mu razprostre pogled na širšo okolico, tudi več prijetnih in očesu všečnih stvari uzre. Tudi na stare spomine se bodo naložili novi: nekaj slabih, ki bodo v opomin in razmislek, in več dobrih, ki sledijo ali se že dogajajo. Voda ni prinesla zgolj razdejanja in odnesla spominov, ampak je tudi prinesla človeško pomoč in solidarnost. In neke nove spomine, ki se tkejo v teh dneh; med ljudmi od blizu in daleč, ki so se zbrali, da premagajo posledice narave. Sploh ni dvoma, da se bodo tudi dobra dejanja dobrih ljudi vtisnila v srca poplavljencev tega poletja, ki ga v resnici nihče izmed nas ne bo kmalu pozabil.