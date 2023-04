Komentar Tine Horvat: Zmeda z gorskimi vodniki

Slovenija je še vedno pod močnim vtisom gorske nesreče v Mali Mojstrovki, ki ji je isti dan, torej na velikonočno nedeljo, sledilo še reševanje francoskih turistov. Ti so v popolnoma neprimerni opremi obtičali na bivaku pod Skuto in so jih morali v ponedeljek s helikopterjem odpeljati v dolino.

Država mora s sankcijami za kršitelje poskrbeti, da se bo zakon o gorskem vodništvu spoštovalo.

Oba dogodka sta značilna za naš čas, ko se vedno več ljudi brez izkušenj pozimi poda v še bolj nevarne gore. Zelo jasno je, da pri tem ni zanemarljiv vpliv družabnih omrežij in spleta. Nekdo, na primer, na instagramu zagleda prečudovito zimsko pravljico na Triglavu in se nato brez pomisleka odpravi v trgovino s športno opremo, si nabavi najboljše dereze in cepin – kmalu lahko na instagramu občudujemo in všečkamo njegove fotografije. Povečano zanimanje za bivak pod Skuto, predvsem med Francozi, pa so pred nekaj leti spodbudile spletne objave in blogi ter uvrstitev bivaka med 10 najlepših, ki jih je nujno treba obiskati.

Nekoliko bolj razmišljujoči se v želji za večjo varnost v gorah pozimi vsaj odpravijo na tečaj varne hoje, kakršne zaradi velikega zanimanja organizirajo številna društva po Sloveniji. Vendar pa se večina tečajnikov in udeležencev tur sploh ne zaveda, da so na takšnih tečajih in turah lahko vseeno izpostavljeni hudi nevarnosti, saj jih vodijo osebe brez ustrezne izobrazbe in licence. Tečajniki so pravzaprav zazibani v lažen občutek varnosti. Za vzpenjanje po Župančičevi grapi je treba imeti že alpinistično znanje in takšno turo lahko varno vodijo le gorski vodniki Zveze gorskih vodnikov Slovenije (ZGVS) z mednarodno licenco IFMGA. Seznam ustrezno izšolanih in preverjenih gorskih vodnikov je objavljen na spletni strani ZGVS.

Gorski vodniki ZGVS že več let opozarjajo na kršitve in se trudijo, da bi zmedo z gorskimi vodniki uredili, zdaj se je odzvala tudi Planinska zveza Slovenije, ki licencira svoje, planinske vodnike oziroma PZS strokovne delavce v športu. Ti lahko vodijo po manj zahtevnih terenih.

FOTO: Grs Kranj Grs Kranj

Oboji so nemočni pri urejanju te neljube situacije in nanjo lahko le opozarjajo, na državi in vladi Roberta Goloba, ki se je po nesreči na Mojstrovki zahvalil gorskim reševalcem na vladnem profilu na twitterju, pa je, da s primernimi sankcijami za kršitelje poskrbi, da se bo zakon o gorskem vodništvu tudi spoštovalo.