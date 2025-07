Komentar Tine Horvat: Skrito v kozarčku

Kot ljubiteljica kampiranja sem seveda tudi jaz začela spremljati priljubljeno slovensko nadaljevanko Skrito v raju, ki je govorila o prigodah kampistov na hrvaški obali. Na mojo srečo je teh prigod sedaj že konec, še zelo dobro pa se spominjam, kaj me je najbolj zbodlo.

Že ob prvem gledanju je postalo več kot očitno, da gre v prav vsaki epizodi za strahovito zlorabo alkohola. Ta je bil samoumeven, vseprisoten in tih spremljevalec skoraj vsakega prizora, vsi liki, od komaj polnoletnih do tistih v zasluženem pokoju, so imeli ob vsaki priložnosti v roki kozarec. A ne vode, soka ali čaja, ampak predvsem viskija, piva in vina. In to ne le na zabavah in v gostinskih lokalih, ampak vedno in povsod – na plaži, doma, v službi.

Ko sem gledala te uboge duše na ekranu, ki brez alkohola ne zmorejo speljati niti navadnega pogovora v krogu družine, kaj šele službenega sestanka, sem se vprašala, zakaj scenaristi in režiserji vedno znova zlorabljajo alkohol in s tem promovirajo nezdrave življenjske navade, ki so pri nas tudi velik javnozdravstveni problem. Ali je res tako težko prikazati iskrenost, sproščenost ali ranljivost brez tega?

Nenehno prikazovanje alkohola kot edini način sprostitve je povsem neodgovorno. Kakšno sporočilo dajejo snovalci nadaljevank s tem? Da je pitje nekaj, kar samoumevno spada v vsak pogovor in čustveni trenutek. Bi bili liki manj prepričljivi brez požirka viskija?

Problem je tudi v tem, da so Skrito v raju spremljali predvsem otroci in mladina. In kaj so ti videli vsak večer na ekranu? Da so ti kozarčki nekaj povsem običajnega, skoraj glamuroznega. Ne razvada ali odvisnost, temveč del vsakdanjega življenja – od jutra do večera, od zajtrka do kozarčka pred spanjem.

Nisem ne moralistka, ne abstinentka, pravzaprav z veseljem kdaj spijem kozarec vina, a le ob posebni priložnosti in ne kar vsak dan. Ampak res se mi zdi, da bi mediji, še posebej komercialne televizije, lahko svojo gledanost zviševale bolj premišljeno. Morda bi scenaristi vseeno malce bolje razmislili in bi v prihodnjih nadaljevankah kdo spil tudi kakšen čaj. Ali vodo. Ali sploh nič. Mogoče bi bilo to celo bolj resnično.