Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Zdravi in uničuje hkrati

Življenje enega naših največjih borcev za legalizacijo konoplje, rastline, s katero si tudi sam lajša tegobe zaradi sladkorne bolezni, spominja na plovbo čolnička po razburkanem morju, ki je prepuščeno neusmiljenemu pljuskanju in zabijanju zdaj ob eno, zdaj ob drugo čer. V svojem življenju je bil ožigosan za kriminalca in rešitelja mnogih hkrati, in to zgolj zaradi nedorečene zakonodaje.

Ko so pred slabimi osmimi leti pri njem konopljo želi kriminalisti ter zasegli precej konopljine smole in drugih derivatov iz te prepovedane rastline, so ga označili za enega največjih prestopnikov. Vtaknili so ga v pripor, ki so ga po dveh mesecih za kar eno leto zamenjali za hišni pripor, od koder je hodil na sodnijo. Tudi sodbe v imenu ljudstva, ki so razjedale in uničevale njegovo zdravje, so podobne morju v nevihti. Najprej je bil obsojen, nato pravnomočno oproščen.

Pridelovalci konoplje delujejo na spolzkem terenu, ki naj bi bil nekoč zakonsko urejen.

Tej sodbi je sledil udarec za naše organe pregona, ki so morali borcu za legalizacijo konoplje vrniti vse, kar so mu zasegli. Čeprav je bila vrnjena oprema polomljena, konoplja pa plesniva, je bila to kljub temu pomembna zmaga. Ki pa ji je sledila nova klofuta. Tokrat z vrhovnega sodišča, ki je zdaj pritrdilo tožilstvu, ker da ni šlo za dejanje malega pomena, kot je to zmotno ugotovilo višje sodišče, ki je borca za legalizacijo konoplje pravnomočno oprostilo. Ker je bila ta sodba njemu v škodo, na pravnomočnost ni vplivala.

A borec za legalizacijo konoplje se ne bori le zase, pač pa, kot pravi, za vse enako misleče in tiste, ki jim konoplja je in jim še bo pomagala, zato se bo s somišljeniki po pravico podal še na ustavno sodišče. Čeprav je celo žrtev groženj in čeprav obupava nad sistemom, ki je pred več kot šestimi desetletji konopljo uvrstil med najbolj nevarne droge.

A pozitivni učinki so dokazani, in ker zdravniki konoplje ne predpisujejo, se ljudje v želji in upanju v ozdravitev znajdejo po svoje. Izdelki so na voljo na črnem trgu, čeprav se s tem izpostavljajo kriminalizaciji, drugi jih dobijo iz tujine, spet nekateri konopljo gojijo sami in izdelujejo smolo, če pa imajo viške, pomagajo tudi drugim bolnikom. In delujejo na spolzkem terenu, ki naj bi bil nekoč zakonsko urejen. Do takrat pa bodo morali ti krmariti v kalnem in sami iskati svetilnik v temi. Zaradi lastnega zdravja.