Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Za denar – takoj

»Saj ste se verjetno zmotili. Kako šele čez eno leto, ko pa je na nalogu označeno, da mora biti hitro,« ne morem razumeti dopisa, s katerim me iz zdravstvenega centra enih od naših term obveščajo, da bom za blaženje kroničnih bolečin v sklepu na vrsti čez eno leto. Ja, čakalne dobe se daljšajo, mi pojasnijo in hkrati namignejo, da lahko storitev plačam in sem na vrsti takoj. Slabih 300 evrov bi naneslo za bližnjico do blaženja bolečin, zaradi katerih je bilo treba že na specialista, ki je izdal nalog za terapije, čakati slabega pol leta. Potem ko bom čez 12 mesecev le prišla na vrsto za terapije, bi pa še, tudi če se odločim za preskok s plačilom, vseeno lahko koristila napotnico.

In razmišljam: po eni strani že tako dajem preveč za zdravstvo, po drugi me preveva strah, kako bom še eno leto vsak dan živela z bolečino, konec koncev pa se mi vsiljuje vprašanje, kako je mogoče za denar najti kader, prostor in aparature, ko pa tega očitno ni, ko želim zdravljenje z napotnico. No, vsaj v mojem primeru obstaja še ena krajša pot, ki pa znova zahteva mesečno plačilo slabih 34 evrov, bližnjico do specialistov, ki preskakuje vse čakalne vrste tega sveta. Ko je v igri denar, pač ni vprašanje, ali kader je ali ga ni, ali tehnika zmore silne obremenitve ali ne, niti nikogar ne zanima, kako morajo nekateri žal na nujne preiskave ali posege čakati celo leta.

FOTO: Voranc Vogel

In čeprav je vlada prav zdravstveno reformo postavila na prvo mesto med reformami, je očitno, da smo v tem letu padli še globlje, kot smo bili. Zdaj imamo sicer analizo stanja, ki potrjuje le to, kar uporabniki itak vemo: da je stanje še slabše, kot izgleda. Pa dobili smo časovnice, za katere se zdi, da so iz istega materiala kot žvečilni gumiji, saj so sila raztegljive in bežijo nekam v prihodnost, vehementna ukinitev dopolnilnega zavarovanja pa je le metanje peska v oči tistim, ki verjamejo, da smo s tem, ko bomo plačevali zdravstveni blagajni namesto zavarovalnicam, kaj na boljšem. Zdi se, da niti zdravstvo, ki nujno potrebuje ukrepanje, ni dobilo prave diagnoze, kaj šele zdravljenja.