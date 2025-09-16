Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Vse za ljubezen in slavo

»Katastrofa! Kaj pa je letos našim televizijam?!« je pred tednom dni besna kot lokomotiva puhala soseda v družbi prijateljic. Ko je le malo zajela sapo, je razložila, kaj ji je minule dni sivilo lase. Kako naj ona, ki ne zna upravljati daljinca in ji je ogled z zamikom galaksije daleč od njenih tehničnih veščin, zdaj istočasno sledi Ljubezni po domače in Poroki na prvi pogled, ko pa so iskalci ljubezni isti čas na dveh različnih televizijah?! Nekoliko se je potolažila z besedami kolegice, da je že ob ogledu prvih oddaj pomislila, da gleda prejšnjo sezono. Več obrazov je namreč istih, saj se očitno nekateri svaljkajo po oddajah, kot da jim je to poklic. Ampak nekaj je zdaj drugače: te znane face stavijo, da je tokrat res pravi trenutek, da v šovu najdejo ljubezen svojega življenja. Celo 71-letni Brane iz Lublane, ki je že skorajda inventar Ljubezni po domače in si je v preteklih sezonah pridobil sloves zapeljivega lenuha, skuša pridno Sonjo prepričati, da je zdaj drugačen.

Saj so v strumni četi nastopajočih tudi posamezniki, ki v šov vstopajo s čistimi nameni, da bi torej pred očmi vesoljne Slovenije res našli sorodno dušo in brezpogojno ljubezen, a precej je takšnih, ki pred kamere stopijo zgolj iz preračunljivosti in v upanju na slavo. Žal je v naši družbi pač tako, da zvezdniški sijaj pogosto pripada tistim, ki skačejo iz šova v šov, medtem ko tisti, ki uspeh dosežejo z znanjem, delom in odpovedovanjem, ostajajo neopaženi.

Naše zvezde resničnostnih šovov si tako tlakujejo kariero na različne načine: povsem umetno skažena Sonja kar sama sebe opiše kot ultra čarovnico na metli. Janjo je na poroki bolj kot ženin, ki ga je poznala nekaj minut, pritegnil vilinski ples z družicami. Monika pove, da komunicira z dušami in angeli. 74-letna Jožica je Josipa, ki je svojo snubko opazil že v prejšnjih sezonah in je takrat, ko se je pojavila na ekranu, raje preklopil program, zdaj v živo prestrašila z napovedmi, kako bosta seksala. Ženin Sandi pa skače iz šova v šov, iz postelje v posteljo.

V času, ko imamo občutek, da se je svet snel s tečajev, ko je družba prepojena z nasiljem, nestrpnostjo in sovraštvom, je pravzaprav skrb vzbujajoče, da je kateri od šovov celo boljša izbira od poročil.