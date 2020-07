Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Tempirana bomba

Dolenjci smo, kar se tiče romske problematike, pogosto označeni za nestrpneže. A kljub milijonom, ki jih je država že vrgla v reševanje situacije, je stanje iz meseca v mesec slabše. Ampak da takoj razčistimo; za to ne krivimo Romov, pač pa predvsem državo. Romi le izkoristijo to, kar jim je ponujeno.



Statistika je zgovorna: le en odstotek romske populacije na Dolenjskem konča osnovno šolo. Med Romi je nezaposlenost skoraj 100-odstotna. Kljub brezposelnosti se nekateri prejemniki socialnih pomoči, tudi zavoljo kriminala, vozijo v prestižnih vozilih, vrednih več deset tisoč evrov. Logika je sila preprosta: zakaj bi človek delal, ko pa lahko, že če ima dva otroka, živi bolje, kot če bi za minimalno plačo hodil v službo? Vsak mesec tako na račun brez truda kapne denar, tistim z več otroki celo nekajkratnik minimalne plače ali pokojnine tistega, ki je garal tri ali štiri desetletja. Da osvojiš logiko, ki ti jo ponuja država, sploh ne potrebuješ šol! In hitro dojamejo tudi druge »zakonitosti« našega sistema.



Na primer, da kriminalna dejanja storijo pijani, kar je na sodišču olajševalna okoliščina. Tako sta bila pijana Roma, ki sta s požigom Term Čatež povzročila milijonsko škodo. Ali pa da »na delo« pošljejo mladoletnike, najbolje mlajše od 16 let, tako jim grozi le prevzgojni dom. Primer je že nedavni napad s sekiro, ko želi dejanje nase prevzeti 15-letni Rom, ki bo v kratkem postal oče. Ali pa uboj v Rimšu: 21-letnika je do smrti zabodel 15-letni bratranec žrtve. Na strani sorodnikov žrtve je bilo po razglasitvi sodbe slišati, da se bodo maščevali. Kajti tudi oni imajo 15-letnike, ki za krvavi zločin ne bodo odgovorni.



Enajst dolenjskih in belokranjskih županov je pred kratkim javno opozorilo vladajoče na težave z nasilništvom in kriminalom, Regijska civilna iniciativa pa že leta, pravzaprav desetletje in več opozarja in predlaga, da bi bila prihodnost tako Romov kot ljudi, ki sobivamo z njimi, boljša. Žal na Dolenjskem mnogi ugotavljajo, da je Žabjak tempirana bomba in da je samo vprašanje časa, kdaj bo eksplodirala. In vedo, da bo takrat spet nastopila Amnesty International in govorila o diskriminaciji do Romov v Sloveniji.