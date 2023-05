Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Otroški dodatki za orožje

»So dnevi, ko si enostavno ne upam na lastno dvorišče. Streljanja je vse več, povsem smo obupani,« mi je pred dnevi potarnala Novomeščanka, ki živi le lučaj od največjega romskega naselja na Dolenjskem. Zdaj resna opozorila pristojnim prihajajo iz vse regije: Ukrepajte, da ne bo prepozno, tu nismo daleč, da se ponovi Beograd!

Če je premier Robert Golob ravno v ponedeljek vehementno obljubljal, da do orožja vlada ne bo imela nobene tolerance, se iz življenja, ki ga moramo živeti Dolenjci, zdi, da predsednik vlade živi v nekem vzporednem svetu, v varnem zavetju pisarne.

»Na problematiko kažejo številna streljanja na prostem, ki so še posebno izrazita v okolici romskih naselij in ki jih morajo v posmeh pravni državi v 21. stoletju prenašati prebivalci širše okolice, ki ob tem pobirajo naboje na svojih dvoriščih in strehah. Številne prijave, obravnavani primeri streljanja in zaplenjeni kosi orožja dokazujejo, da gre za sistemski problem, in ne zgolj posamična odklonilna dejanja. Veliko nelegalnega orožja je kupljenega iz socialnih transferjev in otroških dodatkov. Ker gre za namenski javni denar, zlorabe izkazujejo neučinkovito državno socialno in družinsko politiko, ki je država ne zna nadzorovati in zagotavljati, da bi bili socialni in družinski transferji porabljeni za namen, za katerega so izplačani,« je pred dnevi notranjega ministra Boštjana Poklukarja na nujnost spremembe zakonodaje opozoril novomeški župan Gregor Macedoni.

Da je stanje še kako resno, mu pritrjujejo tudi drugi župani jugovzhodne regije – Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Kar 11 se jih je podpisalo pod predlog za zbiranje 5000 podpisov za spremembo štirih zakonov s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij. A da ne bo takoj oznak, kako nestrpni da smo Dolenjci: spremenjena zakonodaja bo veljala za vse, ne le za Rome, urejala pa bo tako področje socialnovarstvenih prejemkov, starševsko varstvo, trg dela in področje vozniških izpitov.

Morajo pa, da se bo premaknilo kolesje nujnih sprememb zakonodaje, zbrati 5000 overjenih podpisov. Jim bo uspelo?