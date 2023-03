Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Neka nova matematika

Novica, da se je primerjalna košarica 15 izdelkov znova pocenila, še več, da je najcenejša doslej, je pa res presenetila! Šala tedna, bi jo lahko poimenovali. V zadnjih mesecih me namreč še noben obisk v trgovini ni prepričal o tem, da kupujemo vse cenejše, in resnično se sprašujem, koga in zakaj oblastniki farbajo s takšnimi vestmi.

Treba bo zbrati več davkov, da bi pokrili vse obljube in načrte.

Tudi davčna reforma, ki jo snuje vlada, ne obeta nič dobrega. No, potrebna je, kajti treba bo zbrati več davkov, da bi pokrili vse obljube in načrte, ki so si jih zadali naši veljaki. Nujna je reforma plač v javnem sektorju, po reformi kliče zdravstvo, tudi pri pokojninah bo treba potegniti odločno potezo, pa dolgotrajna oskrba in smeli načrti o gradnji novih stanovanj. Da niti ne omenjamo naraščajoče birokracije, ki se ne kaže le v večjem številu ministrstev in vsem, kar to potegne za sabo, pač pa tudi v ustanavljanju novih svetov, komisij in podobnega.

Samo pri reformi šolstva, na primer, se bo z učnimi načrti po besedah premierja Goloba ukvarjalo kar 216 strokovnih skupin, dodatnih 41 pa bo za programe srednjega šolstva.

Začrtane reforme so torej velikopotezne, denar pa namerava vlada dobiti z davki in prispevki, ne pa na račun zadolževanja, je bila jasna zunanja ministrica Fajonova. Po eni strani imamo še srečo, da vlada svojo časovnico odmika, tudi načrtovane davčne spremembe, saj obljubljajo široko javno razpravo, v kateri pa, si upam trditi, soglasja, niti »v imenu pravičnosti«, ne bo mogoče dobiti. Že ideja, da bi obdavčili celoten neto dohodek, torej tudi regres, prehrano, povračila prevoza na delo, božičnice in socialne transferje, je naletela na zgražanja.

FOTO: Gettyimages

A vlada pojasnjuje, da je njihov cilj razbremenitev plač, kar je glede na napovedano sicer težko razumeti, sploh če spomnimo na dejstvo, da so zdajšnji oblastniki takoj ob prevzemu mandata izničili dohodninsko reformo prejšnje vlade, ki je imela enak cilj – razbremeniti plače. V duhu teženj vlade, da je treba bolj napolniti revno državno malho, je res težko razumeti trditev ministra Boštjančiča, da »velika večina posameznikov ne bo imela v denarnici nič manj, ampak več«. Nekako tako, kot je vsaka Golobova košarica cenejša.