Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Magnetna blazina

»K mami so prišli, ko sem bila na dopustu. Podpisala je pogodbo, čeprav ni točno vedela, kaj podpisuje. Zdaj pri 500 evrih penzije že več kot pol leta vsak mesec plačuje 50 evrov in še bo plačevala skoraj dve leti. Grdo so jo zlorabili. Brez kančka čustev in empatije,« mi je izkušnjo svoje mame opisala gospa, ki je pozneje poskušala prekiniti pogodbo.

Počutila se je namreč izigrano in ogoljufano, saj mama slabo vidi in tudi slabo sliši. A oni od pogodbe odločno ne odstopajo, vedoč, da bi bil za vsakega, ki bo izbral sodno pot za razdrtje pogodbe, boj dolgotrajen in dolg. Zato se večina v ta boj ne poda.

Žal njena izkušnja ni edina, na las podobno smo doživeli v našem sorodstvu. Starostnica, prav tako starejša ženska, tudi z močno načetim sluhom in vidom, je bila pri sklenitvi pogodbe zavedena, pogodba pa je za štajersko podjetje, ki po domovih prodaja magnetne blazine, veljavna. Saj po črki zakona morda je, a če tak način prodaje in sklepanja pogodb ni moralno sporen, je prodaja zagotovo zavajajoča, poslovna praksa pa nepoštena. In omenjeno podjetje zagotovo ni eno tistih, ki bi si želelo ustvariti široko družino zadovoljnih uporabnikov njihovih izdelkov. Sicer bi stopili nasproti kupcu, ki z izdelkom ali načinom prodaje ni zadovoljen.

Drobnega tiska tisti, ki prodaja na domu, kupcu ne predstavi.

V naši državi je žal tako, da so žrtve takšnih in drugačnih zavajanj največkrat starejši, ki verjamejo, da je svet pošten, ker so pošteni tudi oni. Sploh ob obljubah, kako bo neki proizvod izboljšal zdravstveno stanje. Zato ne bo odveč opozorilo pred takšnimi ponudbami na domu, pa naj se slišijo še tako neobvezujoče in privlačne. Drobnega tiska namreč tisti, ki prodaja na domu, kupcu ne predstavi, po toči zvoniti pa je prepozno, sploh če mine tisti 14-dnevni rok, ki je zapisan na gosto popisanem listu z drobnimi črkami, ki jih še dobro videči komaj prebere.

Na spletu precej ljudi prodaja enake blazine, za vsakim oglasom pa stoji neko razočaranje in grenak priokus. Zato je vredno dvakrat premisliti že takrat, ko nekdo po telefonu najavi, da bo starostnika na domu obiskal »terapevt«, ki bo opravil meritve ožilja, potem pa ponudil čudežen izdelek, s katerim naj bi izginile vse zdravstvene težave. A prej moramo poskrbeti, da ne bo taisti proizvod povzročil novih glavobolov!