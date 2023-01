Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Košarica kot falcon

V dneh, ko je med zaposlenimi v javnem sektorju napeto kot v brbotajočem ekonom loncu in ko je stanje v našem zdravstvu tako obupno, da je verjetno težko še slabše, so nas oblastniki razveselili z dvema novicama. Prva je ta, da je košarica osnovnih živil tako poceni, kot ni bila še nobena od desetih do zdaj, druga pa ta, da je naša prva dama državnega zbora celo privarčevala, ko se je na Dunaj peljala s falconom. Potovanje z avtom bi bilo bojda dražje.

Verjetno trgovci prav zaradi primerjave cene določenih izdelkov držijo pod nadzorom, druge pa letijo v nebo.

No, kadar grem v trgovino s svojo košarico, vedno znova ugotavljam, da so cene hrane, artiklov za osebno nego, čistil in drugega nujnega, kar potrebuje vsako gospodinjstvo, pobezljale in da je košarica z vsakim nakupom dražja, torej da za isti denar dobim manj kot ob nakupu prej. Da pridem do te ugotovitve, ne potrebujem nobenih silnih analiz, narejenih z davkoplačevalskim denarjem, verjamem pa, da jih tudi večina potrošnikov ne rabi, saj dobro ve, kje se splača nakupovati; nekaj na podlagi lastnih izkušenj, nekaj pa ob listanju oglasnih letakov naših trgovcev. No, verjetno trgovci prav zaradi primerjave cene določenih izdelkov držijo pod nadzorom, druge pa letijo v nebo.

FOTO: Bet_noire Getty Images/istockphoto

Kot je v nebo poletela naša predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič na novega leta dan. Če smo njen polet s falconom že nekako pozabili, pa je zdaj javnosti znova skušala opravičiti način potovanja na 380 kilometrov oddaljeni Dunaj z vladnim letalom. Zdaj je postregla z izračunom, ki je pokazal, da je bil polet z letalom celo cenejši, kot če bi Urška z delegacijo potovala z avtom. Kajti če bi se na tri ure in pol oddaljeni Dunaj odpravili z avtom, bi tam potrebovali prenočitev, hoteli pa prvega januarja niso poceni. No, razumeli bi, da bi bil polet z letalom cenejši, če bi sedla na redno linijo, da pa je cenejši izredni let …

No, mene ni prepričala. Kot me ne prepričajo primerjave cen, da je v naših trgovinah vse cenejše.