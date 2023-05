Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Kontracepcija za medvede

Tristo kosmatih! No, v aktualnem primeru bi morali tudi besedno zvezo nekoliko posodobiti in vzklikniti 230 kosmatih, medvedov, seveda. Koliko razdvajajočih besed zaradi 230 kosmatincev je bilo v debelih štirih urah izrečenih na nedavni seji parlamentarnih odborov za kmetijstvo in okolje, tudi zato, ker je odredbo za odstrel še dodatno spolitiziral kar predsednik vlade Robert Golob sam. Z zamrznitvijo odločitve o odstrelu je grobo posegel v odločitev številnih strokovnjakov, ki so premišljeno tehtali, kako zajeziti oziroma zmanjšati populacijo rjavega medveda.

To, da imamo v Sloveniji eno najvišjih gostot populacije medvedov na svetu, je razveseljujoče že zato, saj je to dokaz, da imamo zdravo naravno okolje, ki ustreza tudi divjadi. A kaj ko te brundajoče zveri povzročajo škodo; napadajo drobnico, uničujejo sadno drevje, čebelnjake, kar pa je najbolj skrb vzbujajoče; ker jih je vse več, se približujejo urbanemu okolju in ogrožajo našo varnost. Pa si zamislite malčke, ki jih morajo tista dva kilometra voziti v šolo, da ne bi na poti v hram učenosti srečali zveri, ki lahko tudi napade. Kot je pred tremi tedni medo napadel sprehajalca v gozdu na Vrhu nad Želimljami. Ali pa tragedija v sosednji Italiji pred mesecem dni, ko je rjavi medved pokončal 26-letnega tekača. In res, bog ne daj, da bi medved dvignil šapo nad nemočnega otroka!

Verjamem, da so vsi, ki so pred dnevi razpravljali o nujnosti zmanjšanja populacije medveda, ljubitelji živali, a če je stanje neobvladljivo, je treba ukrepati. Iz udobnega naslanjača pisarne v Ljubljani je lahko vpiti, da se moramo naučiti sobivati z zvermi in kot rešitev predlagati ograje. Ali pa kot alternativo odstrelu ponuditi kontracepcijo za medvede in sterilizacijo, kot je na odboru dejala poslanka Nataša Sukič. Res si ne predstavljam, kako bi razdelili vabe s kontracepcijskimi sredstvi medvedom tako, da ne bi prihajalo do predoziranj s hormoni. Ali pa opravljati kirurške posege. Tudi to bi bilo etično dvomljivo. Zato takšne odločitve pustimo strokovnjakom, ne pa da politiko vtikamo prav v vsako zadevo in še dodatno razdvajamo narod.