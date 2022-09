Če naši oblastniki po eni strani dokazujejo, da lahko čez noč dvigujejo davke, spreminjajo zakone ali do onemoglosti kadrujejo, pa takrat, ko gre za reševanje romske problematike, pogrnejo na celi črti. Leta in leta neudejanjenih besedičenj in obljub so zadevo pognala na rob: stanje v jugovzhodnem delu naše prijazne države postaja nevzdržno. Pa da razčistimo takoj na začetku: ne gre vseh Romov metati v isti koš, kot tudi ne držijo pomisleki, da smo Dolenjci nestrpni. Problematika je dosegla takšne razsežnosti, da je postala neobvladljiva. Ampak zadeva je res prišla tako daleč, da si mnogi n...