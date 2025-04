Komentar Tanje Jakše Gazvoda: In zadnji bodo prvi

Skoraj šest mesecev čakanja na rešitev in le upam lahko, da se v tem času tudi moje zdravje ne bo sesulo, kot se sesuva naš zdravstveni sistem. Če bi stanje slednjega orisala s stanjem bolnega človeka, bi mu zagotovo lahko pripisala oznako 'tik pred smrtjo'. Pa ni tak le moj občutek, to na lastni koži zaznavajo številni pacienti. Na razmere glasno opozarjajo tudi zdravniki, ki ne le da niso slišani, pač pa so nekateri s strani oblastnikov deležni celo opazk, da so dvoživke in paraziti.

A takšno stanje v zdravstvu ne gre pripisati predanemu zdravniškemu osebju, ki jim je glavno vodilo pomagati ljudem, pač pa vse bolj zavoženi politiki, ki s poskusi reševanja javnega zdravstva tega potiska le globlje v prepad. Eden od ne najbolj posrečenih poskusov krajšanja čakalnih dob je 'Golobov evangelij', rešitev, ki je prispodobo dejansko našla v Svetem pismu in pravi 'zadnji bodo prvi in prvi bodo zadnji'.

Logika vlade je takšna, da je prav, da damo prednost zadnjemu prijavljenemu, ne pa tistemu, ki že čaka mesece.

Kaj to pomeni v praksi? Če se bo namreč kakšno mesto v trumi čakajočih na zdravstveno obravnavo sprostilo, bodo prednostno poklicali tistega, ki se je v sistem čakajočih prijavil zadnji, ne pa nekoga, ki potrpežljivo čaka in trpi že mesece. Kajti logika vlade je takšna, da ko gre za nujne posege, je prav, da damo prednost zadnjemu prijavljenemu, ki bi sicer čakal na poseg pol leta, ne pa tistemu, ki čaka že mesece. Tej novi metodi skrajševanja vrst gotovo ne gre pripisati oznake poštenosti. Zamislite si dolgo vrsto čakajočih v trgovini, ko se od nekod pojavi nekdo in se postavi pred vse. Njegovo vrivanje bi bilo zagotovo deležno glasnega nerganja, če ne še česa hujšega.

In ko nas ministrica Prevolnik Ruplova prepričuje, da je število nedopustno čakajočih padlo, in prvi med ministri Robert Golob trdi, da se razmere v zdravstvenem sistemu izboljšujejo, se mi vsiljuje še ena prispodoba. Tista iz Andersenove pravljice o cesarjevih novih oblačilih. Mi, davkoplačevalci, imamo očitno le napačno percepcijo aktualnega stanja v zdravstvu, oblast pa, čeprav na najde pametne rešitve, z neomajnim prepričanjem slavi uspešnost svojih ukrepov.