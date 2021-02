Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Cepila se bom, seveda

FOTO: Leon Vidic/delo

»A ti se nameravaš cepiti?« me je presenečeno vprašala prijateljica, ko sem ji pribila, da je edina možnost za kolikor toliko normalno življenje dejstvo, da nas bo čim več cepljenih in da naj tudi v izognitev pogostim testiranjem čim prej na vrsto pridejo šolniki, trgovci in vsi, ki se dnevno srečujejo z večjim številom ljudi.Pa je nadaljevala prepričevanje, ker je dan prej gledala posnetek na svetovnem spletu, ko je neka priznana zdravnica navrgla kup pomislekov, češ da sta tako cepivo kot bolezen samo rezultat politike in hlastanja korporacij po denarju in nadvladi nad človeštvom.Marsikaj je mogoče najti na družabnih omrežjih in tisti, ki vsaj malo dvomijo o covidu, o ukrepih za njegovo zajezitev ali o cepivu, se takšnih teorij zarot oprimejo kot pijanec plota. In s tem v nič dajejo na tisoče ur, ki so jih v raziskave virusa, ki je ustavil svet, vložili številni znanstveniki s številnih področij znanosti po vsem svetu.Spomnim se časov, ko nam našega zavedanja in znanja ni krojil splet. Bilo je pred dvema desetletjema in pol, za pot v Južno Ameriko je bilo nujno cepljenje proti rumeni mrzlici. Brez pomislekov smo se odpravili v Ljubljano, odšteli zahtevane tolarje in se cepili, le da smo potovali v Brazilijo. Nikomur niti na misel ni padel pomislek, kaj vse bi lahko prejeli v tistem pljunku cepiva, kot danes večina ne razmišlja, kaj vse pojemo s kosom piščanca, hrenovke ali juho iz vrečke.Zaupam tistim, katerih poslanstvo je skrb za naše zdravje, hkrati pa me vodi tudi misel specialista klinične mikrobiologije, da je tveganje, ki ga lahko prinese cepivo zoper covid, kratkotrajno in majhno v primerjavi s tveganjem, ki ga prinaša covid. Nekatere dolgoročne posledice, ki jih prinaša novi virus, so že znane, da je vse prej kot nedolžen, pa pričajo zapleti celo pri otrocih, ki so že preboleli to očitno zahrbtno bolezen.Ker je torej mnogo bolj tvegano za neko boleznijo zboleti, kot pa imeti zaplete po cepljenju, je moj odgovor na vprašanje, ali se bom cepila, jasen. Seveda se bom cepila, in to takoj, ko bo možno. Le tempo, s katerim cepivo prihaja v našo deželo, mi ni všeč. Kapital očitno res zahteva svoje.