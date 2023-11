Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Brez solzivca nikamor

Pritegnil me je pogovor skupinice deklet, študentk. Ko so čakale na avtobus, ki jih bo popeljal v belo Ljubljano, niso klepetale o fantih, žurkah ali temah, ki pritičejo mladenkam. Govorile so o solzivcih. Ena je pokazala majhen obrambni sprej v obliki obeska za ključe, in ta je bil deležen zanimanja ostalih. Saj ni problema zdaj, ko je hladno in imajo bunde večje žepe, manjši bo priročnejši potem, ko bo prišla pomlad.

Panika? Ne. Dekleta zgolj skrbi lastna varnost. Da naša država le ni tako varna, kot govori statistika, pričajo nedavni dogodki na območju glavnega mesta, o katerih pa policija govori skrajno previdno. Razmišljam, kaj pomeni navedba mož v modrem, da je »neznana oseba pred dnevi ob sedmih zjutraj na eni izmed zelenic na tleh zadrževala žensko«, dejanje pa je bilo označeno kot sum storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kmalu po dogodku so policisti prijeli dva mladeniča, Maročana.

Zanimivo, da so bili ob tem in podobnih dogodkih, kar nekaj se jih je zgodilo v zadnjem obdobju, nevladniki tiho, prav tako ni bilo slišati poslanke Levice Nataše Sukič, ki se je pred pol leta v podporo prosilcema za azil, ki ju je čakalo vračilo na Hrvaško, na enega celo priklenila z lisicami. In takrat je poudarjala, da je svoboda ena sama in nedeljiva in mora tako veljati za vse, še posebej pa za najranljivejše skupine, kot so prosilci za azil. Kaj pa žrtve kaznivih dejanj?

Da ne bo pomote; nič nimam proti tujcem, ki v državo pridejo legalno z jasnim ciljem, da se bodo prilagodili našim zakonom, normam in običajem ter da bodo stremeli k temu, da si bodo sami služili svoj kruh. A žal taista statistika govori, da se je število deliktov povečalo na območjih, kjer živijo in se gibajo migranti. Samo še ena statistična: resda med 32 kazenskimi ovadbami zaradi spolnih deliktov »le šest odstotkov osumljencev prihaja iz 'preostalih tretjih držav«, kot sta na primer Alžirija in Maroko. A glede na delež teh oseb v naši družbi je jasno, da so ti potencialno bolj nevarni. Pa ne, da širim nestrpnost. Le za varnost naših državljanov me skrbi.