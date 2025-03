Komentar Tanje Jakše Gazvod: Trgovinski turizem

Zakonca srednjih let – v klepetu povesta, da sta iz Samobora – sta na parkirišču pred eno od brežiških trgovin zadovoljno delala vsak svoj sendvič. Narezana mortadela iz zavoja in še tople žemljice. Saj ne, da bi bila tako lačna, da ne bi zdržala do doma, ki je vsega 20 minut stran, ampak šlo je za zadovoljstvo. Zgovorna Hrvata v ritmu cen in prihrankov pišeta svojo mikroekonomsko balado. Od prvega bojkota trgovin v lepi njihovi zdaj vsak teden prestopata mejo, Slovenija postaja njun nakupovalni raj. Fasnga je več kot blago, je most čez državno črto, prihranjenih dvajset evrov v žepu pa majhna revolucija novega vsakdana. V Brežicah imata svojo najljubšo trgovino, kadar pa morata nabaviti hrano za domače ljubljenčke, se odpravita še v drugo svetišče cen, vselej sledeč geografiji prihrankov.

Ob pogledu na polna parkirišča pred brežiškimi trgovinami je takoj jasno, da je približno polovica kupcev ekonomskih izletnikov. Gneča se odraža tudi med trgovskimi policami, s katerih hitro izginja praktično vse. Če se zdi, da so lahko prodajalci še pred meseci umirjeno delali vsak svoj posel, je bilo pred dnevi sredi tedna ob mojem obisku kot v panju: na eni strani kupci s polnimi vozički, na drugi številni zaposleni, ki so vozili blago in ga urno zlagali na police. Ker se trgovci zavedajo gneče in mislijo tudi na zadovoljstvo kupcev, je tam najti letak z navodili, kako se izogniti nakupovalni mrzlici v Brežicah. Obiščete jih lahko tudi v Krškem, na letaku pa dva zemljevida z vsemi potrebnimi tehničnimi podatki. Tam kupce čaka enak nakupovalni raj.

Na Hrvaškem je, pravijo, vse dražje kot pri nas, čeprav je vlada za ublažitev stanja omejila cene za 70 izdelkov. A cene rastejo v nebo tudi pri nas in to bolj, kot to kažejo številke o inflaciji. Slednje so le bleda slika resničnosti, kupna moč slovenskega potrošnika pa kopni pod težo vse višjih cen in novih obdavčitev.

Hvaljena plačna reforma odmeva le v ušesih tistih z višjimi dohodki. Najnižje plače, kot pozabljena melodija, ostajajo skoraj na istem. Kaj si lahko s sedem evrov višjo plačo privošči čistilka z več kot 30 leti delovne dobe? Malice na sejmu v Samoboru, kjer vonj pečenega mesa in sladkih dobrot mami vzdihljaje, ne. Morda le sendvič z mortadelo.