Komentar Siniše Uroševiča: Žalosten večer brez trga

Resda nikdar nisem stalno živel v Nemčiji, toda prav številni obiski največje srednjeevropske države so mi razkrili marsikaj o značaju in navadah tamkajšnjega prebivalstva, sistemu, vsakdanjem življenjskem utripu. Včeraj sem se denimo vrnil iz Dresdna. Ko napoči december, se vsa Nemčija prepusti božičnim trgom. Toda virus je uničil lepo tradicijo. Ko napoči december, se vsa Nemčija – od Bodenskega jezera blizu meje z Avstrijo in s Švico na jugu do pristaniškega Kiela, kjer država že mežika skandinavskemu delu stare celine – prepusti božičnim trgom. Z res razkošnimi se ponašajo v...