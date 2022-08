Ko je Glasgow na Škotskem pred štirimi leti gostil hkrati prvenstva stare celine v različnih športnih panogah, je bilo še precej dvomov in ugibanj o smiselnosti gneče in prizoriščih, ki vendarle ne predstavljajo niti olimpijskih iger niti tistih precej mlajših evropskih (prve so bile leta 2015 v Bakuju, sledile so jim štiri leta pozneje v Minsku). Toda če je takrat dejansko še marsikdo o tej novi pogruntavščini dvomil, je letos povsem drugače. Nemci navijajo za svoje, a z enako vnemo v Münchnu spremljajo tudi ase iz tujine. Obstaja kopica lepih in športno vznesenih mest po Evropi, a vendarl...