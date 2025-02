Komentar Simone Fajfar: Pred praznikom kulture

Rada imam kulturni praznik. Nekako prijazen je. Sproščen. Radosten.

Tu in tam ga začinim s kulturo in grem v kakšen muzej ali galerijo. Lani sem odšla v Narodno galerijo, kjer sem iskala neki kip, potem pa pristala na vodenju po odlični razstavi o neverjetno raznolikem kiparju Ivanu Zajcu. Ta mož, ki se mu v našem spominu nekako ni uspelo prebiti med najbolj znane, je naredil verjetno najbolj znan spomenik pri nas, Prešernov spomenik v Ljubljani. Tam sem – če pozabim na vse druge odlične kipe Ivana Zajca in zanimivosti o njem – od blizu videla del originalnega venca, ki ga v iztegnjeni roki drži muza nad Prešernom. Zdelo se mi je, kot da od blizu gledam nekaj izjemno posebnega, dragocenega, celo malce magičnega. Kar je tudi res.

Toda kultura ni samo v muzejih, galerijah, operah in gledališčih. Nekatere te ustanove so ob kulturnem prazniku – malo zato, ker takrat ni vstopnine, malo pa zato, ker kulturni praznik dobesedno vabi, da greš namesto na dolg sprehod v eno od tovrstnih ustanov – množično obiskane, če ne že kar oblegane. Kar je seveda prav, če ni že kar odlično.

Kultura je tudi to, ko mi moški da prednost in mi pridrži vrata, in se mu ob tem z nasmehom zahvalim.

Ampak kultura ni le profesionalna kultura, ki je v ustanovah, pa naj bodo na državni ali lokalni ravni. Tako kot se lahko Slovenci pohvalimo z odlično organizirano mrežo prostovoljnih gasilcev, se lahko hvalimo z različnimi amaterskimi društvi, ki delujejo na področju kulture. Slovenija je prepredena z njimi.

Koliko predstav pripravijo vsako leto, koliko koncertov, koliko predstavitev knjig, koliko drugih dogodkov? Po podatkih Javnega sklada ljubiteljskih dejavnosti, kjer imajo objavljeno zadnje poročilo za leto 2021, samo v pevskih zborih in skupinah sodeluje več kot 60.000 ljubiteljskih ustvarjalcev. Samo pevcev je toliko! Koliko pa je še vseh drugih!

Vse to je kultura. Vse to potrebujemo, ker je zaradi kulture življenje lepše. Bolj polno, prijazno in znosno. A kultura je tudi to, ko mi moški da prednost in mi pridrži vrata, da stopim skoznja in se mu ob tem z nasmehom zahvalim. Ali pa, ko dam s tako gesto prednost ženski in jih polepšam dan. Ali pa – poskusite kdaj – neznano trgovko za blagajno v resnici vidim in ji iskreno zaželim dober dan. Vse to je kultura, ki jo moramo ohranjati zaradi nas samih, da bodo naša življenja bogatejša.

Čestitke ob kulturnem prazniku. Naredite si ga lepega.