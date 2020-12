Komentar Primoža Kališnika: Tudi Božiček piše Chucku Norrisu

Ali so tile časi karantene in virusa primerni za humor, se sprašujejo tudi v New York Timesu. Nič veselega niso odkrili ali pa se ne upajo napisati, razen tega, da se je menda Melanija po štirih letih iskreno nasmehnila, ko jo je Donald zjutraj po volitvah vprašal, kdo je zmagal.



»Ja, Sevnica,« je rekla.



Menda se premalo smejimo zadnje čase. In za tiste, ki se še, ljudje mislijo, da reveži okrevajo po možganski kapi. Kdo pa se lahko smeje v času hausaresta? Jaz. Meni se zdi fenomenalno, da bo končno umrl eden izmed pregovorov, ki naj bi veljali do konca: doma je najlepše. Ne vem, ali bo to še dolgo držalo. Ko bo Božiček zaprl trgovino, bomo doma; pa ne do novega leta, ampak do prvega februarja. Letos bomo zagotovo najbolj polno izkoristili kurilno sezono, malo manj pa vinjete in zavarovanje avtomobilov. Morda bo tudi treba narediti nov koledar in bo imelo leto po novem ali pa vsaj v letu 2021 samo enajst mesecev. In mesec rezerve, ki jo bomo porabili doma.



Januar bo postal skupni evropski praznik. Praznik celine in obenem najdaljši praznik na planetu. Dolg en mesec.



Mesec, ko bo vsa Evropa sedela doma. Skoraj vsa, a ne ... Tisti, ki so se začasno prijavili v Kranjski Gori in na Obali, bodo lahko uživali v lepem vremenu. Se mi pa zdi, da bo nekaj slabe volje v Kranjski, če jim ne bodo vrhunsko uredili smučarskih in tekaških prog. Že zdaj se veselim njihovih podobic na družabnih omrežjih.



»Saj se da preživeti,« bo pisalo pod slikicami. Vem, ni smešno. In še zapisal sem, da se premalo smejimo.



To iz Kranjske Gore je pač črni humor. Črni zato, ker so za to krivi ta črni, ker to dopuščajo. Poznamo tudi druge vrste humorja. Rdečega, denimo: Stalin je zapisal, da je smrt rešitev za vse probleme – če ni ljudi, ni težav. Ob tem je dodal, da je smrt enega človeka tragedija, smrt milijonov pa statistika. Bil je pameten mož in je ugotovil, da je tisk najmočnejše in najostrejše orožje partije. Ob tem je še izjavil, da ne verjame nikomur, še sebi ne. Tudi to je podobno današnjim časopisom. To ni smešno. Mi pa smo govorili o črnem humorju.



Ampak zdaj še ta črnim ne moreš verjeti!



Papež Frančišek je zapisal, da ni treba verjeti v boga, da bi bil dober človek. Da je človek lahko duhovno bogat, ne da bi bil veren. Ni treba, da hodiš v cerkev in daruješ denar – za nekatere je cerkev lahko narava. In je še dodal, da nekaj največjih ljudi v zgodovini ni verjelo v boga, da pa je bilo nekaj najslabših stvari v zgodovini narejenih v imenu boga. Ta papež je res humorist, če misli, da bo to njegovim všeč. Za ta črne bo to črni humor.



Menda da so ta rdeči ta črnim podtaknili koronauredbe, kako se lotiti jaslic.



Smo prepisali:

- V jaslicah so lahko skupaj največ štirje pastirji. Obvezno morajo nositi maske in upoštevati medsebojno razdaljo.

- Jožef, Marija in dete Jezus kot člani istega gospodinjstva lahko ostanejo skupaj.

- Pastirji ne smejo biti starejši od 65 let, ker gre za ogroženo skupino.

- Svetim trem kraljem bo predpisana 14-dnevna karantena, tudi če imajo pri sebi negativen covid test, saj prihajajo iz tretjih držav.



Po moje to ni delo rdečih in da so to skup sklamfali ta črni. Je le treba imeti nekaj podlage, znanja, da znaš to zapisati. Nekdo brez verouka bi ne zmogel, tu ni kaj.



Ta rdeči bi zapisali, da letos jaslic zaradi stavke sindikata v jaslicah zaposlenih ne bo, bodo pa, ko se bo zgodil čudež in bodo zmagali na volitvah.



Meni je cerkev všeč tudi zato, ker je eden redkih krajev, kjer ženske spoštujejo moške. No, v bistvu le enega. Tistega, ki jim pridiga. In mu verjamejo. Ker jih impresionira. To je edini kraj, kjer ni važno, kako moški zgleda.



Če bi z istim govorom doma nastopil mož, bi ga prijavile zaradi psihičnega nasilja.



Res je pomembno, kdo kaj izreče, dosti bolj, kot kaj izreče.



»Ženske v cerkvi so pomembnejše od škofov in duhovnikov,« je povedal papež Frančišek.



Da to ni več šala, da je štala?



Ne, kje pa, tudi papež ga pihne. Res je škoda, da ni ta črn. Če bi bil, bi ga volil. Črni pač nimajo humorja, le humor je lahko črn.

Ali so tile časi karantene in virusa primerni za humor, se še vedno sprašujejo tudi v New York Timesu. Če je smeh najboljše zdravilo, potem smo res v težavah, ker bodo prej naredili dovolj cepiva za ves svet, kot pa bomo slišali dobro šalo. Čeprav je že to, da bo cepiva dovolj za vse, črni humor.



Na neki religiozni spletni strani so se spraševali, ali ima bog smisel za humor. Iskali so ga v svetem pismu, nisem gotov, da so ga našli – ampak po moje ga ima. Sicer ne bi pustil, da bi njegov zastopnik na Zemlji, papež Frančišek, izjavil tole: »Ko ni ženske, primanjkuje harmonije. Brez ženske ni harmonije.«



Ne me basat ... Kaj pa, če je vse res?

***

Zgodbo lahko zaključimo na tri načine, A, B in C in D.

A: Chuck Norris je bil izpostavljen koronavirusu. Zato je moral virus za dva tedna v karanteno.

B: Chuck Norris je izumil cepivo za koronavirus, še preden se je virus pojavil.

C: Božiček je za svoje božično darilo pisal Chucku Norrisu.

D: Chuck Norris se noče poročiti z Melanijo, ker punca ne zna dovolj dobro slovensko.