Komentar Primoža Kališnika: Svet je dokazano lep. Pa Nejc tudi

Svet je dokazano lep. Sem bil poleg, na in v njem, ko sem to videl. Prijatelj me je naročil na urejen prešpikan travnik in mi zabičal, da moram priti v hlačah.

In sem. Nisem prišel v krilu, saj nisem ne nekaj in ne Škot.

Prišel sem v hlačah, ki niso bile kavbojke.

Jasno, da sva se režala – kot pečena –, ker sva se morala ukloniti pravilom in sva se pojavila v barvah hlač, ki jih pred 15 leti ne bi oblekla niti za maškare.

Itak so bili to časi, ko si bež hlače kupil, ko so prejšnje odslužile – in po navadi je to trajalo, saj kdo pa je nosil svetlo rjavo, bež, rumeno, zeleno, rdečo? Mislim, med moškimi.

To so bili časi, ko so vsi moji homoseksualni prijatelji nosili džins, barvaste hlače pa oni, za katere se danes vidi, da pravzaprav ne vedo, kaj so – le da so drugačni, ne da bi vedeli, zakaj so drugačni. Saj v resnici niso hoteli biti drugačni, le opaženi.

Vsaj v Ljubljani je bilo tako.

Te ljudi še vedno srečujem in precej jih še vedno nosi hlače iz tistega časa. Nekaterim se ni izšlo po denarnici, drugi so se zataknili v glavi.

Ampak, a ne, zato niso nič slabši ljudje. Povsem ok so. Takšni so, kot so bili desetletja nazaj, le da se je njihov domet pojavljanja precej zožil.

Na središče mesta.

So, brez heca, žlahtni meščani, ki zadržujejo nek skoraj izpuhteli dih, vonj, šum mesta, ohranjajo dišave izumrlih parfumov in čevlje z resicami.

So vzdrževalci časovnega stroja, ki ne bo dočakal remonta, pač pa naraven konec. Ko jih ne bo, bo moje mesto brez njih siromašnejše.

Svet je bil seveda tudi takrat lep, a ker smo živeli ponoči, smo ga premalokrat opazili.

Ker je to dolgo trajalo, nam je iz življenja pobralo neskončno lepote, ki jo daje svetloba.

S prijateljem sva sedela v okolju, ki je po svoje podobno onemu, ki sem ga naslikal, le da ni omejeno z zidovi in pročelji mestnih hiš, pač pa s kuliso Karavank in Julijcev s Triglavom in Jelovico tam zadaj.

Košček raja. Pogovarjala sva se o tem in onem, o času, ko prijatelj ni imel za burek, jaz pa za morda dva. O času, ko ni bilo videti, da se bo obema kaj pametnega zgodilo – razen če za uspeh razumeš vedno nove pizdarije, ki kar pridejo in ne odidejo.

Pa o času, ko je njemu začelo iti, jaz pa sem moral oditi in sem vedril pri njem – in pač o tem, da te take stvari povežejo do mere, da si brez težav nadeneš svetlo rjave hlače in sediš nekje in veš, da je prihodnost najboljši štos, kot si ga lahko zamisliš.

Da je pač vsak človek rojen za eno vrsto embalaže in je v drugi malo hecen – razen če je tako moder, da ve, da drugih ne more nikoli spremeniti, da pa lahko sebe. Da zna sobivati s tistimi, ki so drugačni.

Evo, sedela sva vsak v svojih hecnih gatah in se neumorno režala.

V par stavkih, ki sva jih izrekla, sva si povedala vse, in potem je bilo dovolj zreti v Triglav, na Blejski grad, na Stol pa po prešpikanih dobravah tam okoli.

Če so jih navrtali z luknjami, ki jih je treba zamašiti s plastičnimi žogicami, to narave ne naredi slabše – le nekoliko našpikano; tako kot je s sirom našpikana pleskavica tudi odlična, le malo drugačna.

Malo sreče je treba imeti v življenju, sva si bila edina. In če si malo blesav, to zelo pomaga. Že zato, da sebe in vse skupaj ne jemlješ preveč resno.

Ampak tudi če nimaš sreče – se da. Le da je zajebano, tudi ko ti gre najboljše.

Tam na zelenišču sem prijatelju povedal, da se je poslovil moj prijatelj, ki je bil – vsaj meni – vzor, ko je bilo za nohti preveč črnega za normalno higieno življenja.

Reprezentant v hokeju, ustanovitelj zdaj super podjetja. Iz superšportnika in superposlovneža je prešel v življenje na 33 obratih. Možganska kap in vstop v vzporedni, upočasnjeni svet.

V svet, o katerem težko kaj poveš, pa vse vidiš. Ko vse veš, pa ni nujno, da bi to povedal.

Ko ne moreš pisati – pa izdaš knjigo. Ko ne moreš govoriti angleško – pa si predsednik mednarodnega združenja združenih v isti usodi.

Ko ne moreš dobro hoditi – pa vsak dan kolesariš.

Ko imaš eno roko in eno nogo – pa sredi največje gneče v Dolomitih od šanka prineseš prijatelju pivo. In če bi mu skušal pomagati, bi te s pogledom na gobec.

Kot v mahajanski budistični tradiciji – Avalokitešvara, utelešenje neskončnega sočutja. Upodobljeno s tisočimi rokami in očmi, kar simbolizira njegovo/njeno sposobnost, da vidi trpljenje vseh bitij in jim pomaga.

Tak je bil Nejc.

Na Franji sva odpeljala svoj ritual kot vsako leto. Vedno, če je šlo po Barju ali pa gor proti goram, sva jemala davek lepote narave.

Da je življenje lahko kurba, sva videla, ampak lotiš se ga na kolesu – sede, leže, pokonci ali pa hodeč ob njem.

Ker narava nima nič proti tebi.

Življenje da je lahko kurba, sva vedela, a narava nima nič pri tem.

Če imaš nekje še kakšnega prijatelja, je vse skoraj popolno.

Ko sem mu ob tistem slovesu na cilju pogledal v oči, sem videl, da me razume, da želim iti – in da me bo ta pogled spremljal vse do moje vasi.

In sem se čez mesec in kaj zavedel, da je vedel, da se vidiva zadnjič – in da sem to vedel tudi sam.

Svet je dokazano lep.

Včasih, ko ni in misliš, da to ni pravično, je morda manj neumno pogledati one, ki so na slabšem kot ti, in ne onih, za katere misliš, da ni prav, da jim gre bolje kot tebi – vsaj tisti trenutek.

Oči nimajo krojača. Tvoj pogled je le tvoj in nihče ti ga ne more cariniti.

Tako kot ne prijateljev in spominov na one, za katere si vedno vedel, da so večji od tebe – pa si ta dar sprejel prepozno in manj, kot ti ga je bilo v resnici namenjenega.

Zdaj veš, da bi bil vsak skupen trenutek žareč – kot so v Ljubljani sobotni dopoldnevi.