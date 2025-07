Komentar Primoža Kališnika: Počitnice v glavi

Že ene dve leti se sprašujem, kaj so počitnice. Mislim, vem, kaj so, ampak se mi zdi, da sem malo pozabil, kako se med normalnimi počitnicami človek počuti.

Najboljše počitnice so tiste v glavi.

Nekatere počitnice se ne začnejo z vozovnico, ampak s sapo. Dolgo, počasno, skoraj pozabljeno. Tisto, ki jo zajameš, ko ti v mislih zadiši borov gozd izpred let, madona, lahko izpred tridesetih, štiridesetih, petdesetih. Vonj borovca ob morju je vedno enak, kot je vedno enako morje. Vonj borovca je za nekaj generacij, morje je za vedno.

Z vonjem po borovcu in morju si tam, kjer nisi bil že dolgo – morda celo nikoli, pa si vendar prepričan, da si.

Mogoče je tako, da si samo zaželiš, da bi bilo tako. Ker bi bilo morda bolj enostavno, kot je danes.

Čeprav je danes prima. Smo na planetu čudežev in na njegovem kosu, ki je prav po božje lep.

V bistvu je najlepši za počitnice.

Tiste v glavi.

Počitnice v glavi ne potrebujejo kovčka. So tisti kotiček v tebi, kamor se zatečeš, ko postane svet preglasen, ko so ljudje preveč kvadratasti in ko si še sam sebi preveč »na tiho«. Greš tja, kamor te ne najdejo ne urniki, ne opozorila, ne novice.

Lahko se znajdeš na klopci pred neobstoječo kočo – tisti, ki ima razgled na hribe, ki si jih nikoli ne osvojil, a jih poznaš kot dlani svojih sanj. Ali pa si na topli zaplati mediteranskega otoka, kjer še nikoli nisi bil, a natakar ve tvoje ime in prinese točno tisto kavo, ki si je ne znaš naročiti. Ali pa pivo, in ko te vpraša, bi veliko ali malo, se s kazalcem dotakneš svojega velikega nosu in mu je vse jasno.

Včasih so počitnice v glavi edine, ki si jih lahko privoščiš – in pogosto so najbolj natančne, najbolj tvoje. Tam te ne boli križ, tam ni komarjev, tam ni nepopolnosti. Ni vprašanj ljudi, ki nočejo slišati odgovorov, in ni ti treba postavljati vprašanj, na katera ne boš dobil nobenega odgovora, samo tisoč novih vprašanj, ki te bodo popolnoma izčrpala.

Je le tišina, kjer si lahko, kar hočeš: čoln na gladini ali samo list, ki plava v vetru.

Ljudje pogosto pozabimo, da je glava dežela. In če je preveč poseljena z mislijo, kaj bi morali početi, ni prostora za igro. Počitnice v glavi pa niso luksuz – so nujnost. So tista luknja v oblakih, skozi katero pokuka sonce, ko si ravno mislil, da si zašel.

In ko se vrneš – četudi nisi nikamor šel –, si nekoliko lažji. Nekoliko tišji. Kot kamen, ki je za trenutek legel v travo in zaspal.

Take počitnice so brezplačne in povsem v lastni organizaciji.

Take počitnice so precej zahtevne. Namreč, čeprav si sam svoja turistična agencija, ljudje vseeno mislijo, da so lahko s teboj na teh počitnicah skupaj.

Če rečeš, da ne morejo biti, tega ne razumejo. Ne razumejo, da je fizično prostor v namestitvi le za enega in da bi bila dva ne le gneča, pač pa skupina, ki ne deluje.

Če to komu poveš tako, kot je zapisano, je lahko jezen, užaljen ali pa iskreno prizadet.

Kar je še en dokaz, da si počitnice v glavi nujno potreboval.

Ko si sam na svojih počitnicah v glavi, se ti posveti, da je prostor, kjer si, tak, da nima izhodov, dokler nekaterih stvari ne razmisliš ali se jih lotiš raziskati ali pa si jih pač ne priznaš.

Tak dopust je najboljši, da se posloviš od vseh, ki so odšli; od staršev in prijateljev, ki jih nisi odžaloval. Od ljudi v tvojem življenju, ki so odšli in jih ni več, in je, kar je, in je prav tako. Samo tako.

Te turistične ekskurzije v glavi so lahko precej zahtevne, zelo zahtevne. In prav zato neprecenljive.

To je prilika, da se odločiš, če boš živel tako, kot si želiš – bolje, kot veš, da je prav. Da verjameš. Lot sem prebral in vem, da je samo tako: da se vrednost človeka ne meri v premoženju, pač pa po duši. Da vemo, da je čast neznansko več kot nepoštenost. Da je sovražiti vedno napačna stvar. Da je strah vedno ubijajoč in da so tisti, ki širijo sovraštvo in strah, vedno zli.

Tako je zapisal veliki Slovenec, ki živi v Zagrebu.

Branko Šomen.

In s temi mislimi imaš dovolj branja za vse počitnice. Vsaj tiste v glavi.