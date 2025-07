Komentar Moni Černe: Poletna lekcija

Devet let. Toliko časa je minilo, odkar sem zapustila glavno mesto in se preselila na Obalo. Življenje tu teče drugače. Naučiš se ceniti počasnejši ritem, preproste izbire, oddaljene storitve. Namesto prometne budnice te predrami šumenje morja. Meglo in vonj po asfaltu so nadomestili modro nebo, svežina borovcev in koncertiranje čričkov. Toda pravi čudež se zgodi poleti.

Turistična sezona s seboj res prinaša številne izzive, predvsem neprijetne: gnečo, prometne zastoje, dolge vrste v trgovinah, pomanjkanje parkirnih mest, hrup. A ti isti dopustniki ustvarijo čudovito spremembo v vzdušju. S seboj prinašajo veselje, pogledi postanejo mehkejši, koraki počasnejši, besede bolj prijazne. Kot da bi poletna toplina stalila zimsko odtujenost. Vzamejo si čas zase in za druge, večina jih je prijazna do neznancev. In ta njihova energija se nalezljivo širi naprej.

Sproščenost počitnikarjev deluje kot socialni katalizator – odprtost spodbuja domačine k zrcalnemu odzivu. Nastane krog medsebojne človečnosti: domačini se nasmejijo turistom, ki se trudijo izgovoriti imena naših krajev, ti se ob prijaznosti še bolj sprostijo. V vrsti za sladoled se neznanci pogovarjajo kot stari prijatelji. Prijazni gostje natakarjem vračajo veselje do lastnega dela.

Sproščenost počitnikarjev deluje kot socialni katalizator, nasmeh rodi nasmeh.

Razpoloženje ni le posledica sončenja ali čofotanja v morju, čeprav ti zagotovo pomagata. Gre za nekaj globljega – osvobojeni vsakdanjih pritiskov pokažemo tisto plat sebe, ki je sicer prevečkrat potlačena. Ob opazovanju poletne transformacije razmišljam, da bi toplino lahko izražali skozi vse leto. Zakaj čakati na naslednje počitnice? Kaj če bi se neznancu nasmehnili tudi januarja? Pomagali drugim tudi takrat, ko – tako ali drugače – ne sije sonce. Bili potrpežljivi tudi v jesenskih dneh.

Največji dar počitnic niso zgolj lepi razgledi, počitek in svež zrak, temveč spoznanje, kakšni smo, ko odložimo maske vsakdanjega preživetja. In prav to zavedanje, da smo v temelju dobri in prijazni ljudje, je tisto, kar bi morali nesti s seboj tudi, ko poletje odide.