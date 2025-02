Komentar Moni Černe: Laž kot valuta

Človeška sposobnost laganja nikjer ne blesti tako silovito kot tam, kjer je najstrožje prepovedana – v sodni dvorani. Kriva izpovedba ima visoko ceno, toda snovalci alternativnih resnic so pripravljeni tvegati tri, pet ali osem let zapora, da bi njihova verzija postala uradna. Manj bi se izmišljevali, če bi obtoženi, priča, kak odvetnik in povzpetnik za laganje dejansko plačali. A v pravosodnem sistemu, ki temelji na iskanju resnice, kultura laganja cveti prav pred očmi zakona. Ker čeprav velikokrat spregledana – večinoma ostaja nekaznovana.

V palači odločitev se nihče ni dolžan zagovarjati, a obrtniki iluzij praviloma ne izberejo molka, raje pletejo najbolj neverjetne mreže neresnic, ki so boleče zaušnice oškodovancu, žalujočim svojcem in moralnim vrednotam.

Prisluhnite simfoniji pričevanj: sam se je napičil na nož – dvajsetkrat zapored; peška, ki je prečkala prehod in jo je usmrtil malomarni voznik, je delala samomor; ugrabljeni je sam prosil, naj se ga ugrabi; ni ga bilo na kraju dogodka, čeprav so ga, ko je žrtev zbrcal skoraj do smrti, posnele kamere; samo branil se je – tako, da je oškodovancu odrezal glavo, spolni ud; prisegajo, da je svojec, ki so ga med požiganjem hiš ovekovečile elektronske priče, spal na domačem kavču.

V galeriji skrbno oblikovanih neresnic se krivda vedno naseli v drugem. Laž na sodišču ni trenutek slabosti, temveč strategija – skrbno načrtovana arhitektura, kjer se graditelji izmišljotin spreobračajo v žrtve lastnih dejanj. Njihove zgodbe so kalejdoskop prirejenih dejstev, kjer je poštenost zgolj neželena motnja.

In medtem ko sodniki pretresajo težo dokazov, konstruktorji, ki so »razumeli pravni pouk«, še naprej prisegajo na resnico – tisto njihovo, seveda.

Ubogi je svet, v katerem nihče ne želi prevzeti bremena lastnih dejanj. V katerem se klanjamo resnici, priznana valuta pa je laž. Živimo v puščavi resnicoljubja, kjer celo tisti, ki naj bi nam bili zgled, začenši s politiki, na oltarju osebne koristi prvi in z neznosno lahkostjo brutalno prirejajo dejstva.