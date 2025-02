Komentar Miše Terček: Svet kot Evrovizija

Zanimanje za Evrovizijo nedvomno obstaja, to vsako leto dokazujejo številke o gledanosti, obenem pa tudi odmevnost na družbenih omrežjih in v klasičnih medijih. Zdi se, da se, bolj ko se pretvarjamo, da Eurosong ni pomemben in ga tako in tako nihče ne jemlje resno, bolj kaže njegov vpliv v družbi. Pravzaprav že vrabci na strehi čivkajo, da gre v resnici za precej politično tekmovanje, pa naj se organizatorji (Evropska radiodifuzna zveza – EBU) mečejo ob tla, da to nikakor ni res. Vsak dogodek, ki ima tako širok doseg in vpliv na širše množice, pač političnosti ne more ubežati, saj ga bodo za doseg svojih ciljev oziroma propagande želele izkoristiti različne politične sile.

V zadnjih letih je ponovno postala aktualna politika izključevanja, saj je EBU v primerih vojne agresije v preteklosti določenim državam že prepovedala tekmovati. Takšna usoda je med drugim doletela že tudi Srbijo in Rusijo. A kot se je izkazalo lani, ima EBU glede cenzure dvojna merila, saj si ni upala izključiti Izraela, kljub temu da je že večina uglednih mednarodnih ustanov in organizacij po svetu potrdila, da izraelska vlada oziroma vojska v Gazi in na Zahodnem bregu nad Palestinci izvaja genocid. Marsikatera država se zaradi tega ni upala bojkotirati lanskega tekmovanja – tudi Slovenija oziroma RTV Slovenija ne.

Na Evroviziji bomo (kot tudi Izrael) ponovno sodelovali tudi letos. Pred dnevi smo na Emi izbrali svojega predstavnika – Klemna Slakonjo, ki bo slovensko državo v Baslu zastopal s pesmijo How Much Time Do We Have Left. Slednja je posvečena njegovi partnerici, ki je zbolela za neozdravljivo boleznijo. Če ste se spraševali, zakaj je med nastopom na glavo obrnjen visel s stropa TV-studia, je pojasnil, da gre za metaforo, saj se mu je življenje zaradi situacije s sopotnico postavilo na glavo.

Po podatkih RTV Slovenija gledanost Eme med mladimi, čeprav je njihov prvi medij internet in že dolgo let ne več televizija, ni bila slaba. Preteklo soboto naj bi si oddajo v živo ogledalo kar pol milijona različnih posameznikov, starejših od štirih let. V skupini od 15 do 34 let je bilo po podatkih nacionalke skoraj sedemkrat več gledalcev, kot jih sicer spremlja 1. program TV Slovenija v tem terminu v januarju 2025. Tudi na spletu so zabeležili zavidljive številke, na portalu rtvslo.si in platformi RTV 365 so skupaj ustvarili že 329.000 ogledov, posnetki vseh dvanajstih skladb na YouTubovem kanalu EmaEvrovizija pa so imeli v prvem dnevu 200.000 ogledov. Zanimiv je tudi podatek o številu telefonskih glasov, saj je Slakonja v drugem krogu od gledalk in gledalcev prejel 8895 glasov, kar je 66,9 odstotka vseh, medtem ko jih je drugouvrščena July Jones prejela 4400, kar pomeni, da je občinstvo (vsaj tisti del, ki se je odločil glasovati) Klemna podprlo v veliki večini.

V Evroviziji pa asa vidi tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki se je odločil, da ji bo ponagajal tako, da ji bo konkuriral. Rusija bo namreč organizirala mednarodno glasbeno tekmovanje Intervizija. Idejo o slednji naj bi podprla tudi Kitajska. Pa smo spet pri politiki. In zato danes težko verjamemo reku, da kdor poje, slabo ne misli.