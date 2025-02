Komentar Miše Terček: Modna Melania

Medtem ko njen mož Donald kot novopečeni predsednik ZDA uvaja vse bolj radikalne ukrepe, se Melania Trump posveča svoji prvi ljubezni – modi. Že na inavguraciji svojega moža je poskrbela za najodmevnejšo obleko – odeta je bila v mornarsko modro opravo ameriškega oblikovalca Adama Lippsa, ki ga je dopolnila s klobukom, ki bi ga, sodeč po odzivih in posnemanju na družbenih omrežjih, že zdaj lahko označili za pokrivalo leta. Zaradi slednjega je namreč Melania postala hit med spletnimi memi. Zlobni jeziki so dejali, da je v premeru tako širok klobuk izbrala zato, da je Donald ne bi mogel poljubiti. A šalo na stran, Melanii moramo, ne glede na to, kaj si mislimo o njenem soprogu ali njeni karierni ali zasebni poti, priznati, da ima modo v mezincu. Nedvomno se ji kilometrina, ki jo je nabrala kot manekenka oziroma fotomodel, pozna še danes – čut za estetiko in vizualni perfekcionizem je nikakor ni zapustil.

Klobuki so na uradnih prireditvah, kot je inavguracija, sicer nenavadna izbira in lahko bi jo imeli tudi za kanček kontroverzno oziroma uporniško. A Melania sicer ni prva prva dama, ki si je za inavguracijo nadela klobuk, pokriti sta bili med drugim tudi Nancy Reagan in Jackie Kennedy. Slednja je dolga desetletja med prvimi damami veljala za modno ikono in žensko v Beli hiši, ki je imela najizrazitejši estetski čut. Ta prestol ji je nekoliko zamajala zgolj Melania, saj, če pobrskamo po spominu, se težko spomnimo prve dame, ki bi tako zelo navduševala z izborom oblačil ter vsesplošno vizualno podobo. Rekli boste, kaj ima to s politiko in vlogo prve dame najmočnejše države na svetu. Funkcija prve dame ima sicer precej sivih con – nekatere so politično in družbeno bolj angažirane, druge manj. Politično manj ozaveščeni državljani in državljanke pa po navadi od prvih dam pričakujejo, da jim vlivajo upanje in da se v dnevne posle svojih soprogov čim manj vmešavajo.

Do Melanie so bili mnogi kritični sicer prav zato, ker se zdi, da se ji politika upira – obenem pa je bila v predvolilnem času prav zaradi tega eden od glavnih asov v rokavu novoizvoljenega ameriškega predsednika. Morda je oksimoron, da so jo prav njegovi volivci, torej republikanci, ki se praviloma zavzemajo za zaprtje mej in zajezitev priseljevanja tujcev, sprejeli kot svojo, čeprav prihaja iz Slovenije ... in ima povrh vsega po vseh teh letih življenja v ZDA še kako močan naglas. Vse to so spregledali prav zaradi dejstva, ker je reprezentabilna, elegantna in stilsko brezhibna. Hočeš nočeš je to v današnjem instagramovskem svetu in današnji hollywoodizirani Ameriki hudo relevantno.

Nič čudnega, da je Melania Trump skrbno izbrala tudi svoj uradni fotografski portret, katerega avtorica je Régine Mahaux, ki z družino Trump sodeluje že od leta 2006. Slednja je Melanio označila za navdihujočo žensko, ki je »perfekcionistka« in »resnično vpletena v ustvarjalni proces«. Končni rezultat je črno-bela fotografija Melanie za pisalno mizo v ozkem hlačnem kostimu in odpeti beli srajci. Nedvomno podoba, ki bi lahko še danes krasila marsikatero naslovnico modnih revij.