Komentar Miše Terček: Lovke mafije

Mafija, še posebno italijanska in sicilijanska, je že od nekdaj ena od najbolj priljubljenih vsebinskih tematik za televizijske serije in filme. Če je dogajanje posneto po resničnih dogodkih, pa je zanimanje po navadi še toliko večje. Gledalke in gledalce očitno zelo zanima, kaj se dogaja v zakulisju velikanov podzemlja. V zadnjih letih so tako na televiziji kraljevale nanizanke, kot so Sopranovi, Birminghamske tolpe, Narcos in Mob City. Da filmov sploh ne naštevamo, saj jih je preveč. Zdi se, da televizijcem nikoli ne zmanjka idej, kako na svež in atraktiven način predstaviti že ničkolikokrat videno tematiko. Če pa v mafijo vmešamo še politiko in pop kulturo, imamo zmagovalno kombinacijo, saj lahko tako nagovorimo še širše občinstvo. In kot smo omenili že prej, če je povrhu vsega zgodba še resnična, je uspeh domala zagotovljen.

Britanska televizija Channel 4 je zdaj odkupila pravice za dokumentarni film o odnosih med legendarnim pevcem Frankom Sinatro, nekdanjim ameriškim predsednikom Johnom F. Kennedyjem in mafijo. Dokumentarec se osredotoča na poznanstvo med priljubljenim pevcem in Kennedyjem, čigar svak Peter Lawford je bil Sinatrov dobri prijatelj. Za Sintatro se je vedno (bolj ali manj naglas) šepetalo, da je vsaj povezan, če ne že član mafije. Slednja naj bi mu tudi precej pomagala pri njegovem uspehu oziroma njegovi bogati karierni poti. Podobno se je vedno šušljalo za nekdanjega ameriškega predsednika.

Dokumentarec, ki je nastal v produkciji irske hiše Peninsula Television, tako sledi že večkrat obravnavani temi: da sta imela tako Sinatra kot Kennedy odnose z mafijo. Channel 4 obljublja, da bodo tokrat postregli z novimi prepričljivimi dokazi in pričevanji, ki naj bi gledalkam in gledalcem predstavili insajderski pogled na to, kako je mafija podpirala Sinatrovo kariero, Kennedyjevim pa pomagala tudi pri kupovanju glasov za zmago na volitvah. V TV-filmu naj bi bilo prikazano, kako je Sinatra užival v Kennedyjevi slavi in svoje zveze z očarljivim predsednikom izkoristil za svojo promocijo, vse do marca 1962, ko je bil nepričakovano izključen iz predsednikove družbe.

Dokumentarec bo na sporedu še letos, na voljo pa bo v dveh formatih, kot dve enourni epizodi ali v enem, 90-minutnem kosu. Channel 4 se je sicer v zadnjem obdobju osredotočil prav na nakupe dokumentarcev, ki med gledalci in gledalkami, zaradi vzpona Netflixa in sorodnih spletnih TV-platform, doživljajo ponovni vzpon, pred kratkim je odkupil tudi pravice za film World War II: Women on the Frontline z zgodbami o junakinjah med drugo svetovno vojno.

Na HBO pa se ne bo vrnila kontroverzna TV-serija Idol, v kateri sta igrala Lily-Rose Depp in pop pevec The Weeknd in je bila po eni sezoni ukinjena. HBO je namreč sporočil, da po »skrbnem premisleku« druge sezone ne bo, ustvarjalcem in igralcem pa se zahvaljuje za njihovo »izjemno delo«. Lily-Rose Depp, hčerka pevke Vanesse Paradis in hollywoodskega zvezdnika Johnnyja Deppa, je v seriji zaigrala v vlogi pop pevke Jocelyn, ki se po živčnem zlomu in neuspeli turneji zaplete v razmerje s sumljivim lastnikom kluba in gurujem samopomoči Tedrosom (Abel Tesfaye alias The Weeknd). Režijo je podpisal Sam Levinson, ki je znan po prav tako zloglasni seriji Evforija o skupini najstnikov. V obeh produkcijah so prisotni eksplicitni prizori, ki tabuje, kot so seks, droge in nasilje, prikazujejo v povsem odkriti in necenzurirani luči. Serija Idol je še vedno na voljo za ogled na TV-platformi HBO GO.