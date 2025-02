Komentar Miše Terček: Lahko zmagamo?

Na Emi, ki je potekala v soboto zvečer v živo na TV Slovenija, se je zgodilo to, kar smo napovedali prejšnji teden – predstavnik Slovenije na letošnji Evroviziji je postal Klemen (Slakonja), čigar prednost je bila predvsem ta, da je bil od vseh nastopajočih edini zvezdnik.

Prav to je bila njegova največja prednost, saj v osnovi ni glasbenik oziroma pevec, temveč igralec, komik in TV-voditelj, ki pa ima to srečo, da je tudi glasbeno nadarjen, predvsem v zadnjem času pa poskuša igralsko kariero zamenjati za glasbeno. To je v preteklosti sicer že počel, a v slogu parodije in imitatorstva. Slakonja nas je na to spomnil tudi po zmagi na Emi, ko je na spletnem portalu youtube predstavil šestminutni videoposnetek, na katerem se je prelevil v vse evrovizijske zmagovalce od leta 2000 naprej. V njem je upodobil tudi vse spremljevalne glasbenike in plesalce.

Klemen je nedvomno mojster preobleke, vendar vprašanje, ki se poraja, je, ali ga bo evrovizijsko občinstvo sprejelo tudi z resno balado, ki obravnava nič kaj duhovito tematiko. Zunaj slovenskih meja je namreč poznan predvsem po imitacijah ruskega predsednika Vladimirja Putina, nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel, zakoncev Donalda in Melanie Trump, papeža Frančiška in drugih. Parodični posnetki slednjih so na youtubu namreč zbrali več milijonov ogledov, mnogi pa se sprašujejo, ali bo tovrstno pozornost zbrala tudi pesem How Much Time Do We Have Left, s katero bo Slovenijo zastopal v Baslu. Slednja je namreč posvečena njegovi partnerici, ki je zbolela za neozdravljivo boleznijo. Če ste se spraševali, zakaj je med nastopom na glavo obrnjen visel s stropa TV-studia, je pojasnil, da gre za metaforo, saj se mu je življenje zaradi situacije z Mojco postavilo na glavo. »A na koncu se postavim na noge in grem dalje. Upam, da bo ta pesem navdihovala ljudi,« je dodal.

Naša tokratna evrovizijska napoved za Klemna se glasi – zmaga nikakor, finale morda, top 5 žal ne.

V pogovoru za Radio Slovenija je razkril, da imajo za nastop na evrovizijskem odru že neke načrte, a da še ni čas, da jih razkrijejo. Njegov sobotni nastop je bil, če odštejemo visenje na glavi, precej minimalističen in skromen – tudi kostumsko. Evrovizija je znana po kičastih spektaklih, zato to utegne biti za Klemna ovira, po drugi strani pa so gledalci pogosto naveličani že videnega, zato zna njegov »pust« nastop prav zaradi tega izstopati tudi na pozitiven način. Da imajo gledalci morda dovolj nepristnih in pompoznih nastopov, ki jih je na letošnji Emi kar mrgolelo, je pokazalo tudi sobotno glasovanje, v katerem je Klemen premagal vseh enajst sotekmovalk in sotekmovalcev. Najprej so ga v finale uvrstile žirije (radijska, televizijska, žirija glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov, žirija ljubiteljev evrovizijske popevke in žirija mednarodnih spletnih vplivnežev na področju Evrovizije), nato pa ga je v telefonskem glasovanju, v katerem je tekmoval s pevko July Jones in njeno skladbo New Religion, ustoličil še glas ljudstva.

Če Sloveniji niti z zasedbo Joker Out, ki nas je zastopala leta 2023 in je evrovizijski nastop za svojo promocijo izkoristila maksimalno, ni uspelo preseči do zdaj najboljše zgodovinske uvrstitve (7. mesto sta leta 1995 zasedli Darja Švajger s pesmijo Prisluhni mi in leta 2001 Nuša Derenda s hitom Energy), to po vsej verjetnosti ne bo uspelo niti Klemnu Slakonji. Pred svojim časom so bile denimo Sestre, ki so Slovenijo zastopale leta 2002 s skladbo Samo ljubezen, ki še danes velja za najbrž najboljši slovenski evrovizijski komad – a tudi takrat smo se uvrstili na nesrečno 13. mesto. Naša tokratna napoved se glasi – zmaga nikakor, finale morda, top 5 žal ne.