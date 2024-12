Komentar Miše Terček: Albanija prehitela Slovenijo

Ko ste prebrali zgornji naslov, ste se najbrž vprašali, le v čem bi lahko Albanija prehitela Slovenijo. Priznamo, da smo s tem želeli nekoliko pritegniti vašo pozornost. A z dobrim namenom. Pravzaprav ne gre za clickbait naslov, ki so ga v slovenščino sicer malo ponesrečeno prevedli v »klikolovko«, slednja pa se nanaša na spletno vsebino, ki poskuša privabiti največje možno število klikov in v ta namen najpogosteje uporablja zavajajoče naslove, slike in povzetke.

Družbena omrežja so postala velik problem, predvsem za mlajše generacije, saj slabo vplivajo na njihovo podobo in omogočajo nenadzorovano širjenje lažnih novic, v zadnjem času pa so odigrala celo ključno vlogo pri nekaterih volitvah, in to ne ravno na pošten način, temveč s pomočjo manipulacij. V Romuniji so namreč prek družbenega omrežja tiktok dokazali, da se da z lažnimi zgodbami celo zmagati na volitvah in zavesti več milijonov volivcev. In to se lahko v resnici zgodi kjer koli na svetu. Tako daleč smo namreč že prišli in prihodnost glede ločevanja zrnja od plev ni prav svetla.

Marsikje se zaradi tega resno pogovarjajo, kako preprečiti najhujše oziroma kako regulirati družbena omrežja, ki kot »novi mediji« v resnici ne odgovarjajo za objavljene vsebine, tako kot denimo klasični mediji (časopisi, televizije, radijske postaje). Slednji imajo odgovornega urednika, ki za vsebino, kot predlaga že njegov naziv, tudi odgovarja. Pri družbenih omrežjih pa odgovornost pravzaprav ni jasno določena, čeprav je jasno, na kateri platformi je objavljena, kdo je njen lastnik in kakšna so pravila igre.

Pred kratkim je odmevala novica, da želijo za mlade, stare pod 16 let, tiktok prepovedati v Avstraliji, a so se temu začuda uprle tudi nekatere organizacije ter kot razlog, zakaj bi bilo to slabo, navedle, da so družbena omrežja tudi stičišče navezovanja stikov in prostor druženja za mlade ljudi sorodnih interesov. Seveda tega ni moč zanikati, a nekega dne se bo treba vprašati, kaj bo na koncu pretehtalo.

No, Avstralijo in posledično tudi Slovenijo (če se vrnemo k naslovu) in preostali svet pa je tokrat prehitela Albanija, ki je šla pri vsem še korak dlje. Albanski premier Edi Rama je namreč pred nekaj dnevi sporočil, da bo vlada v začetku leta 2025 tiktok zablokirala za najmanj eno leto. V Albaniji se je namreč pred kratkim spor na družbenem omrežju končal z umorom enega od učencev. Omenjeni incident je v državi sprožil razpravo med starši, psihologi in izobraževalnimi ustanovami o (slabem) vplivu družbenih omrežij na mlade.

»Težava danes niso naši otroci, ampak smo mi, težava danes je naša družba, tiktok in vsi, ki naše otroke jemljejo za talce,« je dejal Rama. Omejitev uporabe družbenih medijev za otroke je sicer uvedlo že več evropskih držav, vključno s Francijo, Nemčijo in Belgijo. V Sloveniji se s tem resneje še ni začela ukvarjati nobena vlada, čeprav stroka tudi pri nas na dotično problematiko opozarja že leta.