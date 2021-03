Komentar Mihe Šimnovca: Zahvalijo se lahko tudi Timiju

Očitno so v Sloveniji privrženci revolucije, ne pa tudi revolucionarjev, razmišlja legendarni Avstrijec Anton Innauer.

V Oberstdorfu so v nedeljo spustili zastor na 53. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki si ga bomo slovenski ljubitelji smučarskih skokov, tekov in nordijske kombinacije zapomnili predvsem po številnih uspehih, s katerimi so nas na skrajnem jugu Nemčije dan za dnem razveseljevali naše vrhunske športnice in športniki.Po silovitem startu, ko sta že uvodni tekmovalni dan v vsem sijaju zablesteli zlata skakalkain bronasta tekačica, so se slovenski junaki zime ustavili pri skupno šestih kolajnah, torej pri dveh tretjinah vseh žlahtnih kovin, ki so jih naši asi klasičnega smučanja osvojili do tega nordijskega SP.Po zaslugi bronastegaje po sušnih osmih letih eno spet prispeval tudi moški skakalni tabor, ki po decembrski trenerski menjavi, s katero je več kot očitno zavel nov veter, deluje kot prerojen. Zgovoren dokaz za to so tudi rezultati, ki so jih začeli naši orli nizati po svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici. Navsezadnje se jim je v tej sezoni odprlo šele po tamkajšnjem incidentu, po katerem so začeli skakati tudi na zmagovalni oder.Glavni »krivec« za to, da je (do)tedanji selektorponudil odstop in da so nekaj dni pozneje na njegov položaj imenovali, je bil, ki je takratnega glavnega trenerja prek instagrama pozval, naj prevzame odgovornost za slabe slovenske nastope na letalnici bratov Gorišek. Čeprav je v krajšem zapisu, s katerim je želel sebi in ekipi zgolj dobro, povzel mnenje večine reprezentančnih kolegov, je na koncu ostal bolj ali manj sam. Hrbet so mu obrnili celo vodilni možje v njegovem klubu.Kaznovali so ga zato, ker je – kot so med pravkar končanim nordijskim SP začudeno ugotavljali ugledni tuji skakalni strokovnjaki – želel (in dosegel) spremembo na bolje. »Slovenci se lahko za zadnje uspehe zahvalijo tudi Timiju, ki je s kritiko povzročil trenersko menjavo. Očitno so v Sloveniji privrženci revolucije, ne pa tudi revolucionarjev,« je na glas razmišljal legendarni avstrijski šampion Anton Innauer in se skupaj z drugimi zvenečimi imeni tega športa čudil veliki strogosti v slovenski zvezi, ki ne dovoljuje nikakršne kritike. Pa četudi je ta izrečena ali zapisana v želji po spremembi na bolje ...