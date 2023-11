Komentar Mihe Šimnovca: Z materjo naravo se ne gre šaliti

Že po tradiciji se je v Söldnu pred dobrima dvema tednoma dvignil zastor nad novo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju, uvodne težave prirediteljev pa so nakazale, kakšna zima bi bila lahko pred nami – zelo turbulentna. V tem času bi namreč morali izpeljati že tri moške tekme, pod streho pa niso spravili še niti ene.

Na začetni postaji tako imenovanega belega cirkusa je avstrijskim organizatorjem na ledeniku Rettenbach račune prekrižal veter, ki je s premočnimi sunki odpihnil veleslalom, minuli konec tedna so bili prisiljeni odpovedati še oba smuka v Zermattu (Švica) oziroma Cervinii (Italija). Moške čezmejne premiere pod Matterhornom niso mogli izpeljati zaradi (pre)obilnega sneženja.

Ob švicarsko-italijanski meji so sicer predvidevali dve tekmi in tri treninge, najboljši smukači pa so se po omenjeni progi spustili enkrat samkrat. Preostale dni so – tako kot prireditelji – bolj ali manj gledali proti nebu in upali, da se jih bo usmililo. A se jih ni; vse prošnje in molitve, če se je morda kdo zatekel tudi k njim, so bile zaman. Kakor tudi vožnje alpskih smučarjev v Zermatt in prej v Sölden.

»Mati narava je bila močnejša. Potrebovali bi njeno pomoč in srečo, vendar ju znova nismo bili deležni. Nismo imeli nobenih možnosti. Bili smo nemočni, zato nam ni preostalo drugega, kot da smo vse skupaj odpovedali,« je med drugimi z glavo zmajeval Markus Waldner, direktor smučarskih tekmovanj za svetovni pokal pri mednarodni zvezi (FIS).

Da bo sicer na najvišje ležeči progi v koledarju alpskega smučanja (s startom na 3720 metrih nadmorske višine) v tem obdobju izjemno težko izpeljati smuk, se je sicer napovedovalo; na to so navsezadnje že dlje opozarjali tudi določeni poznavalci tamkajšnjih (vremenskih) razmer.

Toda odgovorni pri FIS so jih popolnoma preslišali in kljub vsemu izbrali sporni termin, kar se jim je že maščevalo. Mati narava je nemudoma pokazala svoje ostre zobe. Gotovo ne zadnjič. Da se z njo vendarle ne gre šaliti, bi morali že vedeti. Ne le vodilni možje iz belega cirkusa ...