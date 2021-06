Komentar Mihe Šimnovca: Velika olimpijska pričakovanja

Kdor bo stopil z dovoljenega območja, ki obsega le hotel in tekmovališča, bo ob akreditacijo.

FOTO: Stephane Mahe Reuters

Potem ko so bili japonski prireditelji lani zaradi pandemije bolezni covid-19 prisiljeni odpovedati olimpijske igre v Tokiu, jih bodo letos – kot vse kaže – le spravili pod streho. Kljub določenim pomislekom, ki so še zmeraj navzoči zaradi zloveščega virusa, bodo že čez 24 dni na Nacionalnem stadionu slavnostno prižgali olimpijski ogenj in tako uradno začeli največjo športno prireditev, na kateri se bo do 8. avgusta med seboj merilo več kot 11.000 športnikov iz 205 držav.Že zdaj je jasno, da se bodo igre 32. olimpijade moderne dobe (po zadnjih raziskavah se je za njihovo vnovično preložitev oziroma celo odpoved še nedavno zavzemala celo tretjina Japoncev) s posebnimi črkami vpisale v zgodovino. Ukrepi, ki so jih predpisali odgovorni, da bi preprečili širjenje covida-19 z vsemi njegovimi mutacijami, so namreč izjemno strogi, prebivalci dežele vzhajajočega sonca pa jih bodo tudi dosledno upoštevali. O tem glede na izkušnje, ki sem jih imel doslej na službenih poteh v Saporu in Tokiu, sploh ne dvomim.Na tribunah bo omejeno število (domačih) gledalcev, športnikom in novinarjem pa bodo sledili z globalnim sistemom pozicioniranja (GPS). Kdor bo stopil z dovoljenega območja, ki obsega zgolj hotel in tekmovališča, bo nemudoma ob akreditacijo in se bo moral predčasno vrniti domov, so že zagrozili Azijci. No, vrhunski športniki so tega, da na tekmovanjih vidijo le svoje sobe in dvorane, v katerih nastopajo, že tako ali tako vajeni ...To velja tudi za slovenske ase, ki dobro vedo, kako se dosegajo največji uspehi. Naša olimpijska reprezentanca bo spet zelo močna, saj bo imela v svojih vrstah več kandidatov za odmevne uvrstitve. Obin, zlati in bronasti judoistki s prejšnjih OI, bo kolajno iz Ria de Janeira (srebrno) branil tudi kajakaš na divjih vodah. Vsi so letos že dokazali, da lahko znova posežejo visoko, kakor tudi izvrstna plezalka, sijajna kolesarjain, odlični metalec diska, kajakašici na mirnih vodahin, slalomistka na divjih vodah, jadralkiin...Njihovi zadnji uspehi so le še en dokaz, da so kljub različnim omejitvam vrhunsko trenirali, saj so ostali v stiku s svetovno elito.