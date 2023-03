Komentar Mihe Šimnovca: Tresla se je gora, rodil se je rekord

Da se bodo lahko tudi smučarske skakalke pomerile na letalnici v Vikersundu, je kot bomba odjeknilo lansko pomlad. Ko so člani odbora za skoke pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) nato dejansko prižgali dekletom zeleno luč za polete, so bili mnogi presenečeni in začudeni – toliko bolj, ker so pristojni še leto prej enak predlog soglasno zavrnili.

Smučarske skakalke so predvčerajšnjim spisale novo poglavje v zgodovini športa, kot kraljica Vikersunda pa je zablestela Ema Klinec.

»Tudi na podlagi izkušenj s tekme na največji skakalnici v Willingenu smo ocenili, da so dekleta, seveda najboljša med njimi, nared za letalnico,« nam je jeseni v Kranju pojasnil finski strokovnjak Mika Kojonkoski, vodja skakalnega komiteja pri FIS. Odločitvi, da bodo skakalkam kljub vsemu dovolili na največjo napravo na svetu, so nekateri vse do zadnjega močno nasprotovali, med najglasnejšimi kritiki pa je (bil) nekdanji vrhunski avstrijski skakalec in trener Toni Innauer.

V javnem pismu je poudaril, da bodo dekleta – ne glede na bliskovit razvoj v zadnjih letih – zaradi višjih hitrosti in posledično večjih sil ob morebitnih padcih, ki se jim v tem športu ni mogoče izogniti, bolj izpostavljena (hujšim) poškodbam. Za primerjavo je navedel, da prav iz varnostnih razlogov alpske smučarke, denimo, tudi nimajo tekem v Kitzbühelu ali Wengnu.

Ema Klinec FOTO: Dd

A tresla se je gora in rodil se je svetovni rekord, s katerim je v nedeljo navdušila Ema Klinec, ki je odjadrala kar 226 metrov daleč. S tem izjemnim poletom si je tlakovala pot k zmagi na zgodovinski premieri in obenem potrdila končno prvo mesto v seštevku norveške turneje. S pohvalami na račun 24-letne šampionke iz Poljan nad Škofjo Loko niso skoparili niti tuji poznavalci skokov.

»To je nov svetovni rekord!« je bil med prenosom na Eurosportu vzhičen nekdanji avstrijski skakalec in dolgoletni glavni trener nemške reprezentance Werner Schuster. »Poglejte, kako se pogumno vrže čez smuči. To je slovenski slog,« je Emin rekordni polet navdušeno pospremil 53-letni Avstrijec.

Nad Klinčevo je bil očaran tudi nekdanji vrhunski nemški letalec na smučeh Sven Hannawald. »To je letenje v pravem pomenu besede. Ema je med dekleti prva ugotovila, kako to gre. To je očitno v slovenskih genih,« je ugotavljal dvakratni svetovni prvak v smučarskih poletih (Vikersund 2000 in Harrachov 2002), ki se je sicer še med kariero zavzemal za to, da bi tudi skakalke (po)letele. »Navsezadnje ženske igrajo tudi nogomet in ni videti slabo ...«