Komentar Mihe Šimnovca: Težkokategorniki spet pravi kralji

V boksu so se stvari spet postavile na svoje mesto. Težka kategorija je znova kraljevska. To sta potrdila tudi zadnja obračuna za naslove svetovnega prvaka: septembrski med Britancem Anthonyjem Joshuo in Ukrajincem Oleksandrom Usikom v Londonu ter nedeljski med Britancem Tysonom Furyjem in Američanom Deontayem Wilderjem v Las Vegasu. Ljubitelji boksa so lahko uživali v dveh vrhunskih spektaklih, zanimanje za oba dvoboja pa je bilo izjemno. Vnovič se je pokazalo, kako pomembno vlogo igrajo v boksu noge, pri katerih se pravzaprav vse začne – tudi udarci. Njihova moč še ne zagotavlja uspeha. Na ...