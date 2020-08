Komentar Mihe Šimnovca: Težko pričakovani spopad veteranov

Morda se množice poistovetijo s šampioni boksa, ker običajno prihajajo iz revnih okolij in jih je trdo življenje oblikovalo v skromne osebnosti.

Boksarski šampioni že od nekdaj uživajo prav poseben ugled v športni javnosti in družbi nasploh. V svojih domovinah in tudi precej širše nanje pogosto gledajo kakor na (narodne) heroje, za njihove predstave mnogi vstajajo celo sredi noči, med dvoboji dihajo in trepetajo s svojimi junaki, po njih pa ob zmagah z njimi delijo veselje in ob porazih tudi veliko žalost.Zakaj uspešni borci tako navdihujejo množice, ne vem, morda se številni z njimi poistovetijo, ker največkrat prihajajo iz revnejših okolij in jih je trdo življenje oblikovalo v preproste in skromne osebnosti. Spomnimo se zgolj nastopov legendarnega Američana, ali – če se tako krajevno kot časovno ozremo bližje okrog nas – znamenitega Puljčana Mateja Parlova ali seveda nam najbližje PtujčanaZvezdniki boksa imajo očitno v sebi nekaj več oziroma neko prav posebno karizmo, ki jih dela tako zelo zanimive. To seveda velja tudi za, ki se je leta 1986 v zgodovino vpisal kot najmlajši (profesionalni) svetovni prvak v kraljevski kategoriji in na mah osvojil srca številnih ljubiteljev (tega) športa po vsem svetu. Njegovi najzvestejši oboževalci so po ogledu posnetkov zdajšnjih treningov železnega Mika prepričani, da bi lahko razvpiti Američan dodal novo poglavje in pri dobrih 54 letih postal še najstarejši težkokategornik s šampionskim pasom.Zato že vsi skupaj nestrpno čakajo na njegov (veteranski) spopad s tri leta mlajšim rojakom in podobno zvenečim imenomv Carsonu (Kalifornija), ki so ga sicer pred dnevi z 12. septembra preložili na 28. november. Čeprav bo šlo zgolj za ekshibicijski dvoboj, zanj že zdaj vlada večje zanimanje kot za mnoge druge obračune zdajšnjih herojev.Za osemrundno predstavo, kakršna koli že bo, bosta kajpak ustrezno nagrajena. Po nekaterih podatkih si bosta razdelila 50 milijonov dolarjev, po drugih celo sto in več milijonov ameriških zelencev, odvisno pač od tega, koliko radovednežev bo kupilo prenos dvoboja na kateri od plačljivih televizijskih postaj. O takšni vsoti lahko seveda mnogi današnji asi le sanjajo ...