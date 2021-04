Komentar Mihe Šimnovca: Šport kot religija

Že od nekdaj so skoki silno priljubljeni tudi na Norveškem, od koder prihaja (ne)srečni Daniel-Andre Tande.

FOTO: Matej Družnik

, direktor skakalnih tekmovanj za svetovni pokal pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), mi je v pogovoru med nedavnim finalom 42. sezone svetovnega pokala v Planici med drugim omenil, češ da ima občutek, kot da so skoki v Sloveniji neke vrste religija. Glede na priljubljenost, ki jo ta šport že dolgo uživa na pogosto sončni, a nemalokrat tudi oblačni in deževni strani Alp, bi mu lahko kar prikimali.To so navsezadnje vedno znova potrjevale tudi velike množice ljubiteljev skokov oziroma poletov, ki so leto za letom »romale« v dolino pod Poncami občudovat neustrašne letalce na smučeh. Zaradi tega tradicionalnemu tekmovanju na planiški letalnici (mimogrede: pred dnevi je o bratih, vizionarjih smučarskih poletov, izšla tudi zanimiva knjiga izpod peresa) pravijo tudi največji slovenski športni praznik.Dejstvo je pač, da pri nas ni veliko prireditev, ki bi pritegnile toliko ljudi (tudi po 30.000 in več na dan), kot jih spektakel na sneženi kraljici. In to iz enega konca sezone v drugega. V zimi, ki se je po koledarju komaj dobro končala (ne pa očitno še tudi vremensko), so bili sicer gledalci zaradi ukrepov proti širjenju epidemije novega koronavirusa dvakrat – tako na decembrskem svetovnem prvenstvu kot tudi na finalu svetovnega pokala – prikrajšani za občudovanje poletov iz neposredne bližine. A ne tudi za njihov ogled na različnih TV-postajah, na katerih so beležili večjo gledanost preizkušenj v tem športu.Skoki sicer prav poseben status, morda dejansko neke vrste religije, s katero jih je primerjal Pertile, uživajo tudi na Poljskem, kar je mogoče soditi po številnih »rdeče-belih« skakalnih vernikih, ki jih je mogoče srečati na tekmah po vsem svetu – od ZDA do Japonske. Že od nekdaj je ta šport silno priljubljen tudi na Norveškem, od koder prihaja tudi (ne)srečni, ki je tako grdo padel v poskusni seriji za prvo tekmo finala 2020/21 v Planici.Svetovnega prvaka v poletih izpred treh let v Oberstdorfu so medtem že prepeljali v domovino, kjer je njegovo strmoglavljenje še posebno močno odmevalo. Tande je opozoril(o), kako zna biti ta šport kljub izboljšani varnosti še vedno nevaren. In tudi zaradi tega veljajo skakalci za prav posebne junake. Nič čudnega, ko pa te mora biti nekaj v hlačah, da se spustiš po zaletišču velikanke …