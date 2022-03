Potem ko je na začetku sezone, ki se je s spektakularnim finalom v nedeljo iztekla v Planici, slovenski skakalni voz vlekel predvsem Anže Lanišek, so se mu kmalu pridružili reprezentančni kolegi in s skupnimi močmi ekipno poleteli tik pod vrh. V pokalu narodov so pristali na drugem mestu z le 47 točkami zaostanka za Avstrijci. Tako blizu naši orli še niso bili prestižni moštveni lovoriki. Toliko skakalcev, kot jih je pri nas na državnem prvenstvu, za katero morajo izvesti celo kvalifikacije, morda premore le še Norveška. Najboljši letalec sezone je postal Žiga Jelar, ki po čudni odločitvi s...