Kmalu po ruskem napadu na Ukrajino se je velik del sveta zganil in proti največji državi na zemeljski obli uvedel prve ukrepe. Ker ti niso zalegli, so jih zaostrili, vendar tudi ti – kot kažejo grozljivi posnetki iz Buče, Borodjanke, Harkova, Mariupola in drugih ukrajinskih mest – (še) niso dosegli želenega učinka. Ruski okupatorji še naprej rušijo vse pred seboj. Veliko ruskih športnikov je javno izreklo podporo predsedniku Vladimirju Putinu in celo zloveščemu napadu na Ukrajino. Različne sankcije so (pri)zadele tudi številne športnike, ki z vojno – če odmislimo, da so lu...