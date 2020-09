Komentar Mihe Šimnovca: Rogla in Pogi za zgodovino

Primož Roglič in Tadej Pogačar sta na najboljši poti, da po Španiji osvojita tudi Francijo.

O slovenskih kolesarskih asihin, ki sta na najboljši poti, da po Španiji osvojita tudi Francijo, je bilo že ogromno povedanega in napisanega, toda po sanjski sobotni predstavi se spodobi, da na tem mestu še sam na njun račun prilijem nekaj tiskarskega črnila.Rogla in Pogi, kakor ju tudi kličejo, sta z dvojno zmago na deveti etapi francoske pentlje, ki velja za največjo tritedensko dirko na dveh kolesih, spisala novo poglavje v zgodovini (slovenskega) kolesarstva.Pogačar, 21-letni vzhajajoči zvezdnik s Klanca pri Komendi, je s podvigom od Pauja do Larunsa postal najmlajši etapni zmagovalec v sodobni eri Toura (po ameriškem dopinškem goljufu Lanceu Armstrongu), Roglič pa se je z drugim mestom (prvo je v razburljivem dvoboju z mlajšim reprezentančnim kolegom za las izgubil v ciljnem sprintu) zavihtel na vrh skupne razvrstitve in tako kot prvi kolesar s sončne strani Alp, kakor radi rečemo naši deželici, oblekel rumeno majico vodilnega na tej znameniti dirki, ki so jo prvič izpeljali že davnega leta 1903. Če Tadej v petek ne bi imel smole s počeno zračnico in pozneje pri lovu tekmecev tudi z močnim vetrom, bi bila zdaj po vsej verjetnosti v vodstvu seštevka celo dva Slovenca!Da sta oba športna fenomena, ni nobenega dvoma. Pogi že zaradi mladosti (21. septembra, torej dan po koncu dirke po Franciji, bo praznoval šele 22. rojstni dan), Rogla pa tudi zaradi svoje zanimive preteklosti. Čeprav je Primož devet let starejši od Tadeja, mlajšega rojaka prav nič ne prekaša po številu resnih kolesarskih treningov. Spomnimo: 30-letni as iz Strahovelj pri Kisovcu je vse otroštvo in do konca najstniških let treniral smučarske skoke, v katerih je bil prav tako sila nadarjen.Po grozljivem padcu marca 2007 na letalnici v Planici se je sicer še več sezon trudil, da bi ujel nekdanjo vrhunsko skakalno formo, kar pa mu tudi zaradi premajhne podpore odgovornih v reprezentanci in na zvezi ni več uspelo. Čeprav je s skakalnih smuči na tekmovalno kolo presedlal šele leta 2012, je senzacionalno hitro ujel največje ase tega športa, ki v nasprotju z njim pravzaprav že vse življenje vrtijo pedala. Od nedelje Roglič ponosno nosi rumeno majico vodilnega na največji kolesarski dirki na svetu. Verjetno se tudi njemu zdi, kot da sanja ...