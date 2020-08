Komentar Mihe Šimnovca: Planiške zapestnice

Kako dolgo bodo slovenski skakalni klubi še proizvajali nadarjene skakalce?

Slovenski smučarski skoki so v pičlih dveh mesecih ostali brez dveh dolgoletnih reprezentantov in zmagovalcev tekem za svetovni pokal. Po, ki je športno pot uradno sklenil konec junija, je namreč pred dnevi skakalne smuči postavil v kot šeOba sta predstavnika rodu, ki je pod vodstvom glavnega trenerjatudi v absolutni konkurenci poletel v neslutene višave in kot za stavo podiral mejnike, o katerih so lahko mnoge prejšnje generacije pri nas le sanjale. Oba sta športno kariero končala sorazmerno mlada; Jurij je februarja dopolnil 31 let, Jaka je pred dobrim mesecem praznoval šele 27. rojstni dan.Oba sta torej še na vrhuncu moči in obenem tudi – kot mi je znano – brez kakšnih resnejših poškodb, ki bi ju ovirale pri treningu. Mimogrede: s poljskimi zvezdniki(30 let),(33 let) in(33 let) so se konec tedna po obeh tekmah velike nagrade (poletne različice svetovnega pokala) v Visli na zmagovalni oder zavihteli skakalci, ki so starejši od Hvale, dva pa tudi od Tepeša. Če k tem prištejem še njihovega skoraj 34-letnega rojakain 39-letnega Švicarja, so se v soboto med elitno šesterico prebili kar štirje oziroma pet tekmovalcev, ki štejejo več pomladi kot naša sveže upokojena asa.Tako Jurij kot Jaka sta razloge za slovo pripisala slabšim skokom v zadnjih sezonah, zaradi katerih sta precej hitro izgubila mesto v moštvu A in nato še B ter s tem vse, kar prinaša status državnega reprezentanta. Skakalna konkurenca na sončni strani Alp je že od nekdaj izjemno huda, na reprezentančna vrata iz leta v leto trkajo novi upi.Slovenski klubi kot po tekočem traku proizvajajo nadarjene skakalce, ki si utirajo pot proti vrhu. Toda kako dolgo še? Posledice zloveščega virusa kajpak čutijo tudi v društvih, število članov se je po evforiji, ki jo je v šampionski zimi 2015/16 povzročil, občutno zmanjšalo, v zadnjem obdobju se umikajo tudi pokrovitelji.Kot da to še ne bi bilo dovolj, svoj delež od klubov za trening terjajo tudi v Nordijskem centru Planica. Letos so – tudi za (naj)mlajše – uvedli posebne zapestnice, ki štejejo njihove vožnje s poševnim dvigalom ali sedežnico. Da ne bi slučajno naredili kakšnega skoka več, kot so jih trenerji plačali. Da, tudi to je Planica.