Komentar Mihe Šimnovca: Odbojkarji ali košarkarji?

Odbojkarji se lahko pohvalijo s kolajno na EP, košarkarji pa so ji bili zelo blizu na OI, ki veljajo za največjo športno prireditev.

FOTO: Jože Suhadolnik/delo

V četrtek, torej prav na dan lani priklicanega praznika slovenskega športa, se bo izteklo (koledarsko) poletje, ki bo športnim navdušencem ostalo v spominu po izjemnih podvigih naših športnikov v številnih panogah in na različnih prizoriščih po vsem svetu. Imenitnim uspehom v minulih mesecih so srebrno piko na i v velikem slogu pritisnili odbojkarji, ki so v nedeljskem velikem finalu v Katovicah po srčnem boju tesno izgubili z Italijani in se ovenčali z naslovom evropskih podprvakov, že tretjim po letih 2015 in 2019.Na ta način so& Co. postali vroči kandidati za osvojitev prestižne nagrade ekipa leta po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS), pri čemer jih bržkone čaka zelo huda konkurenca v moški košarkarski reprezentanci. Nekateri člani DŠNS že tehtajo oba uspeha, ki ju je – roko na srce – zares težko primerjati med seboj; kakor je to pač vedno primer, ko gre za različne športe.Oboji imajo na svoji strani trdne argumente. Odbojkarji se lahko (po)hvalijo z (novo) kolajno, ki je košarkarji letos resda niso osvojili, vendar pa so ji bili s četrtim mestom zelo blizu. In to na olimpijskih igrah, ki vendarle veljajo za največjo športno prireditev, na katere se naši evropski podprvaki v odbojki sploh niso uvrstili. Kateri (moštveni) uspeh ima zdaj večjo težo, je seveda težko odločiti, če pa bi sodili zgolj po odmevnosti pri nas in v svetu, bi se jeziček na tehtnici prej ali slej nagnil na stran košarkarjev.Podobno težka ali nemara še težja bo izbira v moški posamični konkurenci, v kateri so kajpak v prednosti dobitniki odličij na OI v Tokiu, ob zlatem kanuistuše kolesarjain. Zlasti glede slednjih dveh je silno nehvaležno enega postaviti pred drugega in obratno. Rogla je zablestel z naslovom olimpijskega prvaka v nepozabni vožnji na čas, podobno prepričljiv pa je bil nato tudi na poti do končne zmage na dirki po Španiji, Pogi pa je drugi zaporedni lovoriki na francoskem Touru dodal še bronasto kolajno na OI.Kdo je torej dosegel več? Znova se bodo kresala različna mnenja, če ne bosta Primož in Tadej vendarle sama močno olajšala odločitve z nastopom na nedeljski cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Belgiji.