Komentar Mihe Šimnovca: Nova priložnost za slovenski boks

Pičlih 15 ur po zmagi na dirki po Baskiji je Primož Roglič znamenito baretko txapelo spet zamenjal s čelado.

Dejan Zavec,FOTO: Tadej Regent/delo

Potem ko je slovenski šport včeraj vendarle dobil zeleno luč za obratovanje, je nemudoma spet pognal svoje kolesje. Družabna omrežja različnih klubov in društev so v hipu preplavila obvestila o vnovičnem začetku treningov. Tisti, ki jih vodijo, nočejo izgubiti niti sekunde več v primerjavi z neusmiljeno (tujo) konkurenco. Še kako dobro se zavedajo, da so jih v zadnjem letu že (pre)veliko.Ki jih bodo le stežka nadomestili.Naši uspešni trenerji in športniki ne počivajo na lovorikah, ki jih v različnih panogah osvajajo tako rekoč iz tedna v teden. Lep primer za to je tudi kolesarski as, veliki junak v soboto končane dirke po Baskiji. Manj kot 15 ur po imenitnem podvigu je txapelo, znamenito baskovsko baretko, ki jo prejme zmagovalec šestdnevne preizkušnje svetovne serije na severu Španije, znova zamenjal s čelado. Iz Arrateja je čez mejo odpotoval v 330 kilometrov oddaljeni Libourne in nato v dežju prekolesaril 31 kilometrov dolg kronometer do Saint-Emiliona. Tako je spoznal in proučil 20. etapo dirke po Franciji, ki utegne čez dobre tri mesece odločati o zmagovalcu prestižnega Toura. Roglič očitno ničesar noče prepustiti naključju.Na ta način razmišljajo le največji šampioni, ki dobro vedo, da zgolj trdo in načrtno delo prinašata najodmevnejše uspehe, do katerih ni mogoče priti po bližnjicah. Po neizprosnem garanju, s katerim je izničil določene pomanjkljivosti, je slovel tudi, ki je nizal težko predstavljive uspehe v krutem poklicnem ringu in z njimi dvignil boks v Sloveniji na višjo raven. Na žalost pa tega odgovorni na naši »amaterski« zvezi niso znali izkoristiti, zaradi česar zdaj slovenski boksarji že dlje capljajo na mestu. Korak naprej bi lahko stopili s pomočjo novoustanovljene regionalne lige, ki naj bi se začela že konec prihodnjega meseca.Med podpisniki ustanovitve tega tekmovanja, v katerem bo slovensko moštvo sodelovalo kot BK Maribor, je bil tudi ptujski šampion, ki iz lastnih izkušenj najbolje ve, da naši upi za napredek nujno potrebujejo redne dvoboje z vrhunskimi borci, ki jih še posebej na Hrvaškem in v Srbiji ne manjka. Takšne priložnosti za razvoj, kot jo bodo dobili z regionalno ligo, v slovenskem boksu že lep čas niso imeli ...