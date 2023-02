Komentar Mihe Šimnovca: Niso krive le cene vstopnic

Kar se je napovedovalo, se na žalost tudi uresničuje. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, zgodovinsko prvo v Sloveniji, bo – kar zadeva število gledalcev ob skakalnicah in tekaških progah v dolini pod Poncami – bližje polomu kakor uspehu.

Besede prirediteljev, ki so še teden dni pred začetkom tega tekmovanja zatrjevali, da je prodaja vstopnic za vrhunec zime v nordijskih panogah dobra, so se izkazale za izvite iz trte. Kajti v drugem tednu preizkušenj v skokih, tekih in kombinaciji obeh tudi ne gre pričakovati kakšnega čudeža.

Zakaj so planiške tribune večinoma bolj prazne kot polne, je dobro vprašanje, odgovorov pa je zagotovo več. In vsega zanesljivo niso krive cene vstopnic, ki so – roko na srce – v primerjavi z drugimi športnimi dogodki pri nas dejansko precej zasoljene in očitno za mnoge med nami še vedno (pre)velik zalogaj. Kljub različnim akcijam, ki so jih organizatorji ponudili tik pred zdajci. A po drugi strani tudi koncerti različnih glasbenih skupin še zdaleč niso poceni, pa praviloma vsi izvajalci, tako domači kot tuji, lepo napolnijo dvorane po Sloveniji in celo stadion v Stožicah.

Zato slabšega obiska v Planici nikakor ne gre pripisati zgolj povišanim cenam vstopnic ter hrane in pijače na prizorišču. Izkušnje namreč kažejo, da ljubitelji športa na sončni strani Alp, ko gre za ogled tekem v živo, z veliko večjim navdušenjem spremljajo spektakle na letalnici bratov Gorišek kakor preizkušnje na »navadnih« skakalnicah. To navsezadnje pri nas dokazujejo tudi maloštevilni navijači na tekmah za državno prvenstvo, celinski pokal, veliko nagrado ali svetovni pokal v Kranju in Planici.

FOTO: Matej Druznik

Ko se je, denimo, zapletlo pri prenovi letalnice in so leta 2014 zaključno tekmovanje najboljših smučarskih skakalcev izpeljali na Bloudkovi velikanki, se je namreč pod Ponce pripeljalo bistveno manj ljudi kot pred tem in zatem za polete. Da največja športna prireditev v Sloveniji ne bo pritegnila prav veliko (domačih) gledalcev, je sicer slutil tudi naš najizkušenejši skakalec Peter Prevc, ki mu je bilo v pogovoru za našo letošnjo planiško prilogo kar nerodno priznati, da ga je več ljudi spraševalo o poletih kot o nordijskem SP.