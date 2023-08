Komentar Mihe Šimnovca: Nismo le »smučarski Janezi«

Do začetka največje športne prireditve v Parizu 2024 je še manj kot leto dni. Odštevalnik v francoski metropoli jih danes kaže še 338, če smo natančni. To bodo, če nam seveda kakšna pandemija ne bo znova postavila na glavo življenj, po dveh z novim koronavirusom zaznamovanih olimpijskih igrah, poletnih v Tokiu '21 in zimskih v Pekingu '22, spet prve normalne – torej tudi z gledalci, ki so kakopak pomemben (sestavni) del tovrstnih spektaklov.

Proti Parizu čedalje pogosteje pogledujejo tudi vrhunski slovenski športniki. Kakor vse kaže, bomo imeli tudi na 33. poletnih OI več vročih kandidatov za tako želene kolajne. Za katere mnogi pravijo, da – kako kruto (!) – edine štejejo na največjih tekmovanjih. Že četrto, peto, šesto mesto in tako naprej številnim, sploh pa takšnim in drugačnim navijačem, pomenijo precejšnje razočaranje, čeprav gre še vedno za vrhunske dosežke.

V kraljici športov atletiki bo naš udarni adut prejkone znova izvrstni metalec diska Kristjan Čeh, ki je predlani v Tokiu pristal na petem mestu. Glede na to, da nikdar ne skriva visokih ciljev, bo gotovo tudi v glavnem mestu Francije meril na vrh – na Olimp. Nanj se je pred dvema letoma na Japonskem z nepozabnim kolesarjenjem v vožnji na čas zavihtel Primož Roglič, ki bo od sobote naprej lovil že četrto lovoriko na dirki po Španiji. Da je vrhunsko pripravljen, je potrdil z zanesljivo zmago na v soboto končani generalki po Burgosu. Skupaj s Tadejem Pogačarjem bo imelo slovensko zastopstvo v Parizu '24 verjetno najmočnejši kolesarski dvojec.

Z novim olimpijskim jadralskim razredom (formulo kite) je Slovenija na mah dobila novega kandidata za najodmevnejše dosežke na največji športni prireditvi, namreč Tonija Vodiška, ki se je po lanskem nazivu najboljšega na svetu minulo soboto v Haagu ovenčal še z naslovom svetovnega podprvaka. Imeniten konec tedna sta z uspešnima generalkama za dve veliki tekmovanji (svetovno in evropsko prvenstvo) zaokrožili še košarkarska in odbojkarska reprezentanca, blesteli so tudi judoisti Maruša Štangar, Kaja Kajzer, Anka Pogačnik in Martin Hojak, ki so si na turnirju za veliko nagrado v Zagrebu izbojevali štiri bronasta odličja. Na mojstre tatamija se lahko sicer – ko gre za velika tekmovanja – praviloma vedno zanesemo.

Ne, Slovenci še zdaleč nismo zgolj »smučarski Janezi«, kot so znali na nas tudi malce zviška gledati bivši »bratje« v nekdanji Jugoslaviji ...