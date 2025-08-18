Komentar Mihe Šimnovca: (Ne)skesanci

Na Finskem je v minulih dneh zelo odmevala vrnitev Teemuja Pulkkinena. Izkušeni hokejist iz Vantaaja pri Helsinkih je dvignil veliko prahu že leta 2022, ko je po zloveščem vojnem napadu Rusije na Ukrajino ostal v Čeljabinsku. V nasprotju z rojaki, ki so takrat kot za stavo prekinjali pogodbe z ruskimi klubi in se tako rekoč čez noč na različne načine vračali v domovino, je Pulkkinen še naprej zabijal gole za moštvo Traktorja v KHL. Tudi na grožnjo iz finske hokejske zveze, da v primeru nadaljnjega igranja v Rusiji ne bo več oblekel reprezentančnega dresa, se je kratkomalo požvižgal.

Po skupno šestih sezonah v KHL, v kateri se je dokazoval tudi pri minskovskem in moskovskem Dinamu ter kitajski zasedbi Kunlun Red Star (mimogrede: član slednje je od lani tudi slovenski napadalec Jan Drozg), se je 33-letni Finec skesano vrnil domov in podpisal pogodbo z vodstvom kluba Kiekko Vantaa.

»Na svoji športni poti sem sprejel več slabih odločitev, ki jih zdaj obžalujem. Hvaležen sem za možnost, da bom lahko po dolgem času spet igral v domovini,« je večletni medijski molk z domačimi novinarji prekinil Pulkkinen, ki je spomladi 2016 prispeval tudi svoj delež k srebrni kolajni finske reprezentance na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Rusiji. Med letoma 2014 in 2017 je sicer igral tudi za klube Detroit Red Wings, Minnesota Wild in Arizona Coyotes v NHL.

Ko gre za vojno v Ukrajini, na severu Evrope ne poznajo milosti do svojih športnih asov.

Podobno se je predlani s pepelom posul švedski košarkar Jonas Jerebko, ki je konec marca 2022, torej le dober mesec po začetku ruske »posebne vojaške operacije«, sklenil sodelovanje z vodstvom moskovskega kluba CSKA. »Rad bi se opravičil vsem Švedom. Kar sem naredil, je bilo napačno. Če bi lahko kolo časa zavrtel nazaj, ne bi nikoli podpisal te pogodbe,« je svoje dejanje, ki ga je stalo igranje za izbrano vrsto Švedske, obžaloval Jerebko.

Ko gre za vojno v Ukrajini, na severu Evrope, kjer dobro vedo, kdo je agresor, ne poznajo milosti do svojih športnih asov. Kdor ne upošteva »priporočila«, da je prepovedano sodelovati z Rusijo, ne more več obleči reprezentančnega dresa. V Sloveniji ni tako: z odbojkarske zveze so pred kratkim sporočili, da bo Žiga Štern kariero nadaljeval pri ekipi Jenisej iz Krasnojarska, odbojkarica Eva Pavlović Mori pa že od lani igra za Zarečje Odincovo. V Rusiji si kruh služijo tudi nogometaši Vanja Drkušić (Zenit St. Peterburg), Sven Šoštarič Karić in Luka Vešner Tičić (oba Pari Nižni Novgorod) ter nekdanji dolgoletni košarkarski reprezentant Sani Bečirović in po novem tudi zdajšnji selektor naše reprezentance Aleksander Sekulić (oba Zenit St. Peterburg) ...