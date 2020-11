Komentar Mihe Šimnovca: Naših junakov nič ne ustavi

Iz športa, ki traja pičlih osem sekund, se je Primož Roglič v le nekaj letih prebil na svetovni vrh ene od najbolj vzdržljivostnih panog.

Slovenskih šampionov očitno nič ne more ustaviti na poti do uspehov. Niti slab(š)e razmere za trening v primerjavi z mnogimi tekmeci iz drugih držav niti pandemija novega koronavirusa, ki je dodobra upočasnila, ponekod pa celo povsem ustavila naša življenja, ne.Naši športni junaki zmagujejo naprej, kot da se nič ni zgodilo. Kot kaže, jim zares nič ne more priti do živega. Kot da bi bili z drugega planeta in imeli nadnaravno moč. Dejstvo je, da so posebni. Če ne bi bili, ne bi mogli biti tako uspešni v svetovni konkurenci, med katero sta v zadnjih dneh znova blestela motokrosistin kolesarGajser si je že sredi prejšnjega tedna v Pietramurati predčasno zagotovil četrti naslov svetovnega prvaka, tretjega v najmočnejšem razredu MXGP, ki ga je minulo nedeljo na zadnji dirki sezone na istem prizorišču le še potrdil z novo zmago. Na večni lestvici si 24-letni Haložan zdaj deli osmo mesto s Fincem, Švedomin, očetom še bolj legendarnega, ki z desetimi lovorikami kraljuje na vrhu motokrosističnih šampionov.Če bo Gajser nadaljeval v takšnem slogu osvajanja naslovov svetovnega prvaka, bo prav lahko premaknil številne mejnike in porušil mnoge rekorde v tem (moto)športu. O podvigih, ki jih v zadnjih letih dosega Tim, so lahko slovenski motokrosisti pred njim zgolj sanjali. Kakor tudi kolesarji o uspehih, s katerimi navdušuje Roglič, ki se je predvčerajšnjim veselil druge zaporedne končne zmage na dirki po Španiji. Z več lovorikami se lahko na Vuelti pohvalijo le Španca(4) in(3) ter Švicar(3).Tuji strokovnjaki in poznavalci kolesarstva se še zdaj čudijo Primoževi blesteči športni preobrazbi. »Glede na to, da je začel Roglič šele pred nekaj leti resno poganjati pedale, so njegovi podvigi res težko verjetni. Iz nadarjenega skakalca se je prelevil v enega od najboljših kolesarjev na svetu, iz športa, ki traja pičlih osem sekund, se je v le nekaj letih prebil na vrh ene od najbolj vzdržljivostnih panog,« se je v nedeljo znova čudil komentator na Eurosportu. Ni edini …