Komentar Mihe Šimnovca: Miren spanec skakalk, malo manj za orle

Na 140-metrski skakalnici v Klingenthalu se je že po tradiciji iztekla velika nagrada pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Slovenske ljubitelje tega športa so po sklepnem dejanju v areni Vogtland, ki so se ga udeležili tako rekoč vsi najboljši skakalci in skakalke na svetu, prevevali mešani občutki.

V ženski konkurenci se poletna različica svetovnega pokala za naš tabor pravzaprav ne bi mogla razplesti bolje. Skupne zmage se je že petič zapored veselila Slovenka, že tretjič po letih 2019 in 2020 si je krono najboljše v tem tekmovanju nadela Nika Križnar, ki je le za las zgrešila svoj naknadno zastavljeni cilj, da bi v svojo korist odločila vseh sedem preizkušenj.

Na finalu v Klingenthalu je namreč 23-letna šampionka iz Delnic v Poljanski dolini za pičle 0,8 točke zaostala zgolj za klubsko kolegico Emo Klinec, za katero bi skoraj lahko zapisali, da je prišla, videla in zmagala. Po dveh drugih mestih v Rasnovu se je dve leti starejša svetovna rekorderka iz Poljan minulo soboto zavihtela na najvišjo stopnico odra za najboljše na svetu.

Nase so znova opozarjale tudi mlajše tekmovalke z Niko Prevc na čelu, ki si z velikimi koraki utirajo pot proti vrhu in so prav tako prispevale svoj delež k petemu zaporednemu zmagoslavju Slovenk v pokalu narodov VN FIS. Vrhunske poletno-jesenske predstave skakalk so odlična napoved prihajajoče zime, precej nemirnejši spanec pa se v naslednjih tednih obeta našim skakalcem in njihovemu strokovnemu vodstvu.

V skoraj popolni konkurenci se je na posamični tekmi na Saškem od slovenskih orlov najvišje uvrstil svetovni prvak Timi Zajc, ki je bil šele 23., tri mesta pred Anžetom Laniškom, s šestim in 14. mestom našim najboljšim teden dni prej v Hinzenbachu.

»Slovenci tačas nimajo skakalca v absolutni špici, v Klingenthalu od njih nisem videl niti enega skoka, s katerim bi se lahko vmešali v boj za najvišje uvrstitve. V primerjavi z najhujšimi tekmeci je opazen določen zaostanek, ki ga lahko seveda do zime še nadomestijo, a ko te začne enkrat glodati črv dvoma, se ga ne znebiš tako hitro,« je ob spremljanju nastopov slovenskih orlov ugotavljal nekdanji nemški reprezentant Gerd Siegmund, zdaj strokovni komentator na televizijski postaji MDR.

S kakšnim odgovorom bodo do začetka svetovnega pokala konec novembra v Ruki postregli glavni trener Robert Hrgota & Co.?